Расчётов Алексей Юрьевич
24.09.1979
7(926)2760379, 7(495)7521522, [email protected]
гражданство Россия
Переводчик
Желаемая зарплата от 20 000 руб.
Режим работы: временная работа, свободный / гибкий график, на дому / удаленная работа
Опыт работы:
Менеджер по продажам
Самсунг (Продажи)
Экспорт-менеджер
Альфа-курьер (Логистика, таможня, склад)
Должностные обязанности и достижения:
Переписка с иностранными клиентами.
Образование: высшее
Московский Государственный Социальный Университет
2001, Факультет/специальность: Экономика и социология труда
Дополнительное образование:
Среднеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
1996, Курсы английского языка при МИДе
Профессиональные навыки:
Word. Excel. Свободное владение ПК. Интернет.
Английский — Свободный
Водительские права — B
Есть медицинская книжка