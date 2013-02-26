truerock

Алексей truerock

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Расчётов Алексей Юрьевич

24.09.1979

7(926)2760379, 7(495)7521522, [email protected]

гражданство Россия

Переводчик

Желаемая зарплата от 20 000 руб.

Режим работы: временная работа, свободный / гибкий график, на дому / удаленная работа

Опыт работы:

Менеджер по продажам

Самсунг (Продажи)

Экспорт-менеджер

Альфа-курьер (Логистика, таможня, склад)

Должностные обязанности и достижения:

Переписка с иностранными клиентами.

Образование: высшее

Московский Государственный Социальный Университет

2001, Факультет/специальность: Экономика и социология труда

Дополнительное образование:

Среднеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка

1996, Курсы английского языка при МИДе

Профессиональные навыки:

Word. Excel. Свободное владение ПК. Интернет.

Английский — Свободный

Водительские права — B

Есть медицинская книжка