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Здравствуйте пользователи weblancer.net.

Хочу предложить свои услуги в сфере рерайтинга и копирайтинга.

Услуги:

1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

1.1. Текст на «главную»/о компании.

1.2. Тексты в разделы.

1.3. Продающие тексты.

1.4. Информационные тексты.

1.5. SEO тексты.

1.6. Краткие описания до 500 знаков.

2. Копирайтинг для рассылок/журналов/сайтов (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Резюме, письма.

2.2. Коммерческое предложение.

2.3. Статьи в журналы.

2.4. Пресс-релизы, обзоры, презентации.

3. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

3.1. Информационные тексты.

3.2. Технические тексты.

3.3. Новости.

3.4. Юридические тексты.

Хочу предупредить вас что я работаю один.

Будте осторожны!

Оплата:

WebMoney

Связь:

[email protected]

[email protected]

[email protected]