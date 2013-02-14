Здравствуйте пользователи weblancer.net.
Хочу предложить свои услуги в сфере рерайтинга и копирайтинга.
Услуги:
1. Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
1.1. Текст на «главную»/о компании.
1.2. Тексты в разделы.
1.3. Продающие тексты.
1.4. Информационные тексты.
1.5. SEO тексты.
1.6. Краткие описания до 500 знаков.
2. Копирайтинг для рассылок/журналов/сайтов (стоимость указана за страницу А4).
2.1. Резюме, письма.
2.2. Коммерческое предложение.
2.3. Статьи в журналы.
2.4. Пресс-релизы, обзоры, презентации.
3. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
3.1. Информационные тексты.
3.2. Технические тексты.
3.3. Новости.
3.4. Юридические тексты.
Хочу предупредить вас что я работаю один.
Будте осторожны!
Оплата:
WebMoney
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