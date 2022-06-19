trufanfilipp

Филипп Труфан trufanfilipptrufanfilipp
Добрый день, уважаемый Заказчик!
Я графический дизайнер, с 10-летним опытом работы помогу Вам:
* Разработать логотип;
* Создать дизайн для визитки, буклета, листовки, флаера,
афиши, календаря, диплома, сертификата, пакета, плаката
годового отчета, баннера, брошюры, каталога, презентации,
фирменного стиля, блокнота,семейного коллажа, приглашения, и другой печатной продукции;
* Оформить группу в вк (аватар, баннер, обложка, меню);
* Нарисовать иконки и иллюстраций для сайта (баннеры);
* Сделать растровое изображение векторным (любой масштаб
без искажений)
* Помочь сделать дизайн для следующих видов изделий (пакеты, кружки,значки, баннеры,наружная реклама, трафареты,таблички для офиса и многое другое)
По своей работе я предлагаю:
1) Дизайн в 5-х разных вариантах
2) Доработку выбранного варианта макета.
3) Реализацию макета в течении 24 часов.
4) Подготовку файлов полностью к печати для типографии или производства.
5) Сохраню файл в нужном формате для типографии или производства.
6) Работаю на современном оборудовании i7 4 ядра по 2,7 ГГц , 32 gb оперативной памяти, ssd 256
Ваша оплата за услугу производится после утверждения макета.
P/s:
Есть портфолио!
Если Вам нужен отличный графический дизайнер по хорошей
(доступной) цене, без срывов сроков и БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, то
Вы обратились к нужному человеку! Я на связи с 10:00 и до 23:00 24/7 и отвечу на все вопросы - пишите (почта/WhatsApp) или
звоните.