Trufanfilipp

Добрый день, уважаемый Заказчик!

Я графический дизайнер, с 10-летним опытом работы помогу Вам:

* Разработать логотип;

* Создать дизайн для визитки, буклета, листовки, флаера,

афиши, календаря, диплома, сертификата, пакета, плаката

годового отчета, баннера, брошюры, каталога, презентации,

фирменного стиля, блокнота,семейного коллажа, приглашения, и другой печатной продукции;

* Оформить группу в вк (аватар, баннер, обложка, меню);

* Нарисовать иконки и иллюстраций для сайта (баннеры);

* Сделать растровое изображение векторным (любой масштаб

без искажений)

* Помочь сделать дизайн для следующих видов изделий (пакеты, кружки,значки, баннеры,наружная реклама, трафареты,таблички для офиса и многое другое)

По своей работе я предлагаю:

1) Дизайн в 5-х разных вариантах

2) Доработку выбранного варианта макета.

3) Реализацию макета в течении 24 часов.

4) Подготовку файлов полностью к печати для типографии или производства.

5) Сохраню файл в нужном формате для типографии или производства.

6) Работаю на современном оборудовании i7 4 ядра по 2,7 ГГц , 32 gb оперативной памяти, ssd 256

Ваша оплата за услугу производится после утверждения макета.

P/s:

Есть портфолио!

Если Вам нужен отличный графический дизайнер по хорошей

(доступной) цене, без срывов сроков и БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, то

Вы обратились к нужному человеку! Я на связи с 10:00 и до 23:00 24/7 и отвечу на все вопросы - пишите (почта/WhatsApp) или

звоните.