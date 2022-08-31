truhinovaelena

Инфографика для маркетплейсов
Добрый день уважаемые поставщики! Меня зовут Елена, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.
- Работаю быстро и качественно
- Подчеркну преимущества товара
- Выделю на фоне конкурентов
- Скидка на большие заказы
- БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару
Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера - нам по пути!
По всем вопросам и для заказа писать: [email protected]
Больше моих работ здесь https://t.me/+wnNksYPdgiI1OGMy
Действие аккаунта приостановлено!