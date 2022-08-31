truhinovaelena

Инфографика для маркетплейсов

Добрый день уважаемые поставщики! Меня зовут Елена, я - дизайнер инфографики для маркетплейсов и я знаю, что нужно делать, чтобы карточка продавала.

- Работаю быстро и качественно

- Подчеркну преимущества товара

- Выделю на фоне конкурентов

- Скидка на большие заказы

- БЕСПЛАТНАЯ консультация по вашему товару

Если вы давно искали СВОЕГО дизайнера - нам по пути!

По всем вопросам и для заказа писать: [email protected]

Больше моих работ здесь https://t.me/+wnNksYPdgiI1OGMy