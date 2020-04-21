trunovmedia

Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы «Под Ключ» - RU&ENG. Оптимизация и аналитика бесплатно!

Здравствуйте!

Уже более 3 лет я предоставляю услуги по комплексной настройке рекламы в системах Яндекс.Директ и Google Ads, являясь сертифицированным специалистом. Кроме того, занимаюсь разработкой продающих сайтов-одностраничников (Landing pages). Качественную (доказуемо!) работу гарантирую, стремлюсь всегда получить достойный результат: начало нашего сотрудничества начнётся с тщательного анализа сайта и ниши, поставки целей и выявления соответствующей стратегии, которая определит мою задачу как специалиста.

В отделе "фантастики" не работаю: качественных лидов за 100 р не бывает. Не берусь за запрещенные к продвижению тематики, а также заведомо «мёртвые» проекты.

Буду рад обсудить ваш проект:

[email protected]

+7(966) 757 78 68