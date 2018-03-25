Professional Google Adwords - Official Google Partners

Здравствуйте! Меня зовут Руслан Сергеевич.

Я сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Adwords (https://goo.gl/EqydsL), а так же официальный Google Partners. У меня более 6 лет успешного опыта работы как с Русскими, так и зарубежными компаниями (из Франции, США, Швейцарии, Таиланда, Чехии и многих других). Вы можете найти многочисленные положительные отзывы и профессиональные сертификаты в моем портфолио.

Я специализируюсь на:

- Настройке Google AdWords в полном цикле (Поисковые кампании, КМС, Торговые кампании, Youtube, Реклама приложений)

- Ведении контекстной рекламы Google AdWords

- Настройке Google Analytics

- Аналитике

- Отчетности

Мои услуги гарантированно выполняются с учетом всех требований дальнейшего развития проекта! К каждому проекту подхожу индивидуально. Настроен на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Все индивидуально, цены тоже!

Я заставлю Ваш сайт работать и продавать! Он станет действующим инструментом развития Вашей компании!

Не стесняйтесь! Задавайте вопросы! Ведь вы должны знать, за что платите деньги.

Я гарантирую:

- Исключительно профессиональную настройку рекламной кампании, которая будет давать только целевые посещения вашего сайта.

- Максимально достигнуть минимальную цену клика.

- Активно внедрять все новинки, которые будут повышать ваш CTR

- Еженедельную отчетность с подробной статистикой

- Только целевые поисковые запросы

Если Вы считаете, что компетентность стоит дорого, то попробуйте некомпетентность — она обойдется вам гораздо дороже.

Если Вы цените качество, пунктуальность и ответственность в работе, прошу связаться со мной по следующим контактам:

Телефон: 8 (989) 618-02-90

Скайп: truslans1

E-mail: [email protected]

Site: https://web-sci.net

Спасибо за визит.

С уважением, Руслан Сергеевич