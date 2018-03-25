Здравствуйте! Меня зовут Руслан Сергеевич.
Я сертифицированный специалист по контекстной рекламе Google Adwords (https://goo.gl/EqydsL), а так же официальный Google Partners. У меня более 6 лет успешного опыта работы как с Русскими, так и зарубежными компаниями (из Франции, США, Швейцарии, Таиланда, Чехии и многих других). Вы можете найти многочисленные положительные отзывы и профессиональные сертификаты в моем портфолио.
Я специализируюсь на:
- Настройке Google AdWords в полном цикле (Поисковые кампании, КМС, Торговые кампании, Youtube, Реклама приложений)
- Ведении контекстной рекламы Google AdWords
- Настройке Google Analytics
- Аналитике
- Отчетности
Мои услуги гарантированно выполняются с учетом всех требований дальнейшего развития проекта! К каждому проекту подхожу индивидуально. Настроен на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Все индивидуально, цены тоже!
Я заставлю Ваш сайт работать и продавать! Он станет действующим инструментом развития Вашей компании!
Не стесняйтесь! Задавайте вопросы! Ведь вы должны знать, за что платите деньги.
Я гарантирую:
- Исключительно профессиональную настройку рекламной кампании, которая будет давать только целевые посещения вашего сайта.
- Максимально достигнуть минимальную цену клика.
- Активно внедрять все новинки, которые будут повышать ваш CTR
- Еженедельную отчетность с подробной статистикой
- Только целевые поисковые запросы
Если Вы считаете, что компетентность стоит дорого, то попробуйте некомпетентность — она обойдется вам гораздо дороже.
Если Вы цените качество, пунктуальность и ответственность в работе, прошу связаться со мной по следующим контактам:
Телефон: 8 (989) 618-02-90
Скайп: truslans1
E-mail: [email protected]
Site: https://web-sci.net
Спасибо за визит.
С уважением, Руслан Сергеевич
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