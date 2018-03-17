trussardi

Ирина Новикова trussardi

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • .NET Core TODO Http API

    - HTTP API TODO позволяет клиенту создавать, читать, обновлять и удалять задачи. - Задача имеет название, описание, важность (низкая, обычная - по умолчанию, высокая), необязательный срок выполнения и может быть выполнена или активна. ...

    Git
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Asp .Net Core Google OAuth

    $10

    1) разрешить пользователю входить в свою учетную запись Google и подключаться к учетной записи Gmail1) разрешить пользователю входить в свою учетную запись Google и подключаться к учетной записи Gmail 2) после аутентификации позволит пользователю ...

    ASP.NETBootstrapHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Простое JavaScript app "Notes"

    $4

    Создайте очень простое приложение JS, которое: - будет хранить заметки (в браузере локального хранилища) - показать заметки После добавления новой заметки она должна сразу же появиться на странице. UI и UX ...

    JavaScript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Oracle DB сделать задачу

    $5

    Предметная область «Конференции». Информационная система служит для организации, которая проводит конференции. Система должна предоставлять всю информацию о содержании конференций и выступающих. Конференция имеет свое название, период проведения, здание где она проводится. Каждая ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать адаптивный макет, без помощи Bootstrap.

    $10

    Сверстать адаптивный макет, без помощи Bootstrap.Уделять внимание деталям. Pixel perfect не является обязательным, но желательно сделать анимационные эффекты. Обязательное использование JavaScript библиотек для: слайдера, календаря, кастомных Селект (можно использовать jQuery). Стили обязательно писать ...

    BootstrapHTMLJavaScriptjQuerySASS
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад