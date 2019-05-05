Как Вы знаете,в создании сайтов участвуют несколько разнонаправленных специалистов: дизайнер, веб-программист и копирайтер. Нет таких людей, которые успешно могут их всех заменить. А в моей команде талантливые и заряженные на результат специалисты. Мы относимся к нашей работе, как искусству, которое позволяет нашим клиентам достигать высот. Никакой посредственности в исполнении!

Классный ленднинг всего за 15000 руб. В стоимость уже входят:

• Красивый дизайна сайта, впечатляюще выглядящий на всех устройствах;

• Создание версии сайта под ПК и мобильные устройства;

• Установка и настройка системы управления сайтом (CMS);

• Бесплатный хостинг на один год;

• Обучение работе в системе управления по телефону или электронной почте;

• Создание продающего текста.

У нас с клиентами только честные отношения, поэтому легко можем заключить с Вами

договор на оказание услуг.

Лично Я работаю в IT-сфере уже более 10 лет. Я ни дня не работал в сомнительных конторах, только крупные ИТ-интеграторы, поэтому знаю что такое сроки и ответственность за результат. Работаю в команде проверенных

людей. В любом случае, я персонально отвечаю за конечный результат.