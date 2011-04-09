Высшее лингвистическое образование, лингвист-переводчик

Стажировка длительная (1.5 года) в США, краткосрочные стажировки и повышение квалификации в Великобритании.

Умею: креативно писать тексты на русском и английском языках (включая SEO), грамотно и профессионально переводить (англ-рус-англ).

Ценю: время (свое и заказчиков), корректность и пунктуальность.

В арсенале: сотрудничество с компаниями ESA Egypt (англ-рус-англ), Trustee League Egypt (англ-рус -англ), ж-лом Tourist Gallery (англ-рус.)

Являюсь постоянным райтером новостной ленты на англоязычном портале www.voip-catalog.com