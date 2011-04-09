Высшее лингвистическое образование, лингвист-переводчик
Стажировка длительная (1.5 года) в США, краткосрочные стажировки и повышение квалификации в Великобритании.
Умею: креативно писать тексты на русском и английском языках (включая SEO), грамотно и профессионально переводить (англ-рус-англ).
Ценю: время (свое и заказчиков), корректность и пунктуальность.
В арсенале: сотрудничество с компаниями ESA Egypt (англ-рус-англ), Trustee League Egypt (англ-рус -англ), ж-лом Tourist Gallery (англ-рус.)
Являюсь постоянным райтером новостной ленты на англоязычном портале www.voip-catalog.com
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Светлана блестяще справилась с достаточно сложным заданием, успешно выполнив многочисленные требования и пожелания заказчика. Без каких-либо сомнений и с удовольствием: 10 баллов.
Ответный отзыв
Работать со Станиславом - одно удовольствие. Редкий заказчик, для которого качество гораздо важнее скорости. Спасибо за бонус!
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3464
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#5025