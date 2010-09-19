truster

Николай Водяной truster

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

За годы работы компания заслуженно заработала авторитет надёжного партнёра, благодаря слаженной, качественной работе коллектива. «Белое лето» выполнила огромное количество заказов, учитывая любые пожелания заказчика.

Все используемые в строительстве конструктивные элементы и материалы исключительно высокого качества от фирм-производителей. Профессиональные специалисты нашей компании в точности соблюдают все строительные нормативы, используя самые современные технологии, которые отлично зарекомендовали себя конкретно в строительстве светопрозрачных конструкций.

Явным доказательством того, что компания работает именно для людей, является назначение персонального куратора на каждый заказ, начиная с разработки проекта будущего зимнего сада. Это позволяет избежать лишних затрат времени и нервов заказчика. При этом внимательно изучаются пожелания заказчика, после чего наши специалисты дают профессиональные советы и помогают найти оптимальный вариант для обеспечения правильного функционирования кровельного и вертикального остекления, а главное, верного соединения конструкции зимнего сада с домом.

Компания имеет стабильный рост и дорожит, заслуженной годами отличной работы, репутацией. У нас постоянно в наличии все каркасные профильные элементы, поэтому наши высококлассные специалисты приступают к работе буквально с момента утверждения проекта строительства зимнего сада обеими сторонами. Важное значение для любого заказчика имеет желание вносить коррективы в ходе строительства зимнего сада - эту возможность наша компания предоставляет. Работа фирмы не обременяет беспокойством в неудобное для заказчика время - график строительных работ согласовывается и определяется самим заказчиком. А также хлопотами по уборке - каждодневная уборка по окончании строительных работ производится фирмой. Это позволяет производить строительство зимнего сада так, что не будет заметно того, что у вас идёт стройка.

Благодаря слаженной работе профессионального коллектива, где каждый специалист занимается конкретно своим делом, постоянно внедряемым современным высоким технологиям в строительстве зимних садов и качественным материалам компания «Белое лето» гарантирует максимальную надёжность в работе, самое высокое качество и долговечность выполняемых конструкций в максимально сжатые сроки.

Компания делает всё, используя свои, наработанные годами, профессиональные навыки, чтобы в конечном итоге, заказчик на протяжении долгих лет радовался результатами нашей работы. На сегодняшний день в нашем регионе фирма «Белое лето» является лидером по качественному строительству красивых зимних садов.