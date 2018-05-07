Нужно придумать эффективный рекламный пост. Сообщество - https://vk.com/otaku_community. Описание сообщества: медиа-ресурс, посвященный японской культуре с акцентом на современность и авангард, т.е. аниме (в основном), литература, кино, музыка, дизайн, игры и технологии