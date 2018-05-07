Нужен продающий текст для аниме-группы. Подробности опишу в ВК (попробую, ибо большую часть текста нужно додумать самому).
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $10Продающие тексты15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен продающий текст для аниме-группы. Подробности опишу в ВК (попробую, ибо большую часть текста нужно додумать самому).Продающие тексты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно 2 чертежа к диплому: технологическую карту проведения работ зоны технического обслуживания, план участка с расстановкой оборудованияЧертежи и Схемы7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Необходимо поправить (добавить некоторые условия, сделать более читабельным) конкурсный текст, сделать его «продающимся». Конкурс проводится в группе ВК.Продающие тексты11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Нужно придумать эффективный рекламный пост. Сообщество - https://vk.com/otaku_community. Описание сообщества: медиа-ресурс, посвященный японской культуре с акцентом на современность и авангард, т.е. аниме (в основном), литература, кино, музыка, дизайн, игры и технологииПродающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад