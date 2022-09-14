truzhnikov97vs

Занимаюсь редактурой и написанием статей, текстов, обзоров, рерайтингом, копирайтингом. Всегда рад вашим заказам!

Здравствуй, потенциальный заказчик. Меня зовут Тружников Владислав, в 2021 году я закончил медицинский университет, в настоящее время обучаюсь на втором году ординатуры по специальности Кардиология. Учитывая специфику моей профессии, наиболее актуальны и интересны для меня задания медицинской и околомедицинской направленности. За годы, проведенные в ВУЗе, а также на работе, мне удалось хорошо отточить навыки редактирования и написания статей, текстов, обзоров, клинических случаев. Буду рад поработать с Вами и не только в медицинской тематике! (Не зря ведь так много писателей были врачами)