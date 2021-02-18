trxsjumbel

Сюмбель trxsjumbel

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Смонтирую ваше видео, сделаю цветокоррекцию, добавлю эффекты и подходящую музыку. Уважаю ваше и свое время.

Здравствуйте! Я занимаюсь видеомонтажом несколько лет. Работаю в таких программах как Adobe Premier,  After Effects. Также владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

Вот ссылки на мои видео работы:

https://drive.google.com/open?id=1U57sjoLlncNdAEXslgd0LHw6cy7wdo_4 - монтаж курсовой работы.

https://drive.google.com/open?id=1l0SkO0vshi5B8dI7Myfoj2qfG6skt0Ol - монтаж курсовой работы. Применение видеоэффектов.

https://drive.google.com/open?id=11q3fkjHCg_NJowiPeKsmOeLFDJXX4hX1- монтаж курсовой работы. Динамичный монтаж.

https://drive.google.com/open?id=1goXNTw7atwuKELp_KBfqueiixvzRGaZA - видеопрезентация для конкурса.

https://drive.google.com/open?id=1U57sjoLlncNdAEXslgd0LHw6cy7wdo_4 - нарезка из интервью для тизера.

https://drive.google.com/file/d/1JsekYctXf-AKd6vypDya3WwCoi3bKZd2/view?usp=sharing - нарезка из интервью для тизера.

https://drive.google.com/open?id=13fFx3zgLZJvYIH6JYHm42AxLipb5IqxJ - здесь была так же работа с интр-шумами.

https://disk.yandex.ru/i/mb-bWzgxkczWww - здесь работа с After Effects. Оверлей. Имитация стрима.

https://disk.yandex.ru/i/xVhFOG2LN04BYg - здесь работа с After Effects. Оверлей. Имитация стрима. Второй вариант.

https://disk.yandex.ru/i/7hqiSWO__GAepQ - здесь работа с After Effects. Оверлей. Имитация ролика на Ютуб.

https://drive.google.com/file/d/1RySJAaWbyOxBIkZNY0wvS8fOMrZx31Lq/view?usp=sharing - монтаж документального репортажа.