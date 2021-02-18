trxsjumbel

Здравствуйте! Я занимаюсь видеомонтажом несколько лет. Работаю в таких программах как Adobe Premier, After Effects. Также владею Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Вот ссылки на мои видео работы:
https://drive.google.com/open?id=1U57sjoLlncNdAEXslgd0LHw6cy7wdo_4 - монтаж курсовой работы.
https://drive.google.com/open?id=1l0SkO0vshi5B8dI7Myfoj2qfG6skt0Ol - монтаж курсовой работы. Применение видеоэффектов.
https://drive.google.com/open?id=11q3fkjHCg_NJowiPeKsmOeLFDJXX4hX1- монтаж курсовой работы. Динамичный монтаж.
https://drive.google.com/open?id=1goXNTw7atwuKELp_KBfqueiixvzRGaZA - видеопрезентация для конкурса.
https://drive.google.com/open?id=1U57sjoLlncNdAEXslgd0LHw6cy7wdo_4 - нарезка из интервью для тизера.
https://drive.google.com/file/d/1JsekYctXf-AKd6vypDya3WwCoi3bKZd2/view?usp=sharing - нарезка из интервью для тизера.
https://drive.google.com/open?id=13fFx3zgLZJvYIH6JYHm42AxLipb5IqxJ - здесь была так же работа с интр-шумами.
https://disk.yandex.ru/i/mb-bWzgxkczWww - здесь работа с After Effects. Оверлей. Имитация стрима.
https://disk.yandex.ru/i/xVhFOG2LN04BYg - здесь работа с After Effects. Оверлей. Имитация стрима. Второй вариант.
https://disk.yandex.ru/i/7hqiSWO__GAepQ - здесь работа с After Effects. Оверлей. Имитация ролика на Ютуб.
https://drive.google.com/file/d/1RySJAaWbyOxBIkZNY0wvS8fOMrZx31Lq/view?usp=sharing - монтаж документального репортажа.