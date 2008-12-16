Веб-программирование, обработка данных, копирайт, переводы, руководства

Разрабатываю: веб-приложения, базы данных, приложения математической и статистической обработки данных, настольные приложения.

Пишу, редактирую и перевожу технические и общие тексты (английский, русский, украинский).

Есть большой опыт разработки справочных систем к приложениям и сайтам, а также проектной документации.

Образование: Национальный аэрокосмический университет ("ХАИ"), Харьков, 2001, магистр. Закончил аспирантуру и в настоящий момент готовлюсь к защите кандидатской диссертации в области информационных технологий.

Опыт: Во фрилансе недавно, но имею за плечами богатый опыт (8 лет) разработки приложений от идеи до последней точки в руководстве пользователя. Как самостоятельно, так и в команде.

Основное направление - системы диагностирования газотурбинных установок.

Заказчики: Compressor Controls Corporation, USA; ЗМКБ "Прогресс", АНТК "Антонов", Украина. Опыт поездок в США для проведения технических консультаций и совместной разработки.

Использую: PHP, C++, C#, Java, VFP, MySQL, Postgres, Firebird, MS SQL Server.

В работе стараюсь ставить себя на место заказчика и создавать продукт, который будет для него удобным и эффективным. Уделяю большое внимание архитектуре, модульности, возможности дальнейшего развития.