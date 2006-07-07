ts_my_life

Универсальный текстовик для IT-индустрии: технический писатель, переводчик, копирайтер

Опыт работы в IT - 8 лет: профессиональный перевод технических текстов с и на английский, создание маркетинговых материалов, наполнение веб-сайтов на обоих языках. Последние два года - технический писатель.

Образование - филологический факультет НГУ, квалификация - переводчик.

Ищу удаленную работу с занятостью порядка 20-30 часов в неделю, поначалу чуть меньше - около 15-20 часов. Условия оплаты – гибкие.

Анна

ICQ 144660515

ann( )aksib.com