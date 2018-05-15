tsaim-workacc

Илья tsaim-workacc

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проблема при генерации JPEG-файла

    $50

    Есть сайт, на котором после оплаты заказа генерируется картинка на выбор jpeg/pdf. С pdf проблем нет, однако jpeg почему-то скачивается с потерей качества, как-будто происходит растяжение исходника. Приходится вручную через фотошоп пересохранять.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наложение маски на генерируемый файл в WooCommerce

    $30

    Доброго времени суток! Есть сайт с онлайн-созданием свадебных приглашений с возможностью скачивания полученных приглашений в формате pdf/jpeg. Надо сделать так, чтобы на странице оформленного заказа перед скачиванием архива пользователь мог выбрать опцию "Контур для обрезки" ...

    WooCommerce
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на CMS Wordpress + плагин Fancy Product Designer

    $15

    На страницах некоторого товара есть поле "Гость", которое клиент обязательно заполняет (фото 1). Далее, уже в корзине, есть возможность редактировать товар (фото 2) и при перенаправлении на страницу товара, это поле "Гость"  становится пустым. ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка проекта на Wordpress + Woocommerce

    Требуется исполнитель для выполнения следующих заданий: 1) Настроить письма, которые приходят клиентам на почту: добавить ссылку на заказ в личном кабинете в письме 2) Сделать картинку корзины с отображением количества товара. Сейчас сливается ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки по сайту Wordpress

    Добрый день! Требуется сделать несколько  заданий по сайту на CMS Wordpress. К примеру, в корзине woocommerce перед удалением позиции вывести окно "Точно хотите удалить?". Или еще: добавить функцию к кнопке "Поиск" (пока она никуда ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать плагин WooCommerce

    Используется WooCommerce + модифицированная версия плагина Fancy Product Designer. В личном кабинете клиента требуется реализовать пакетную загрузку купленных позиций (цифровой товар - изображения) по категориям в формате jpeg (возможно, pdf). Сейчас в личном ...

    WooCommerce
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать оформление заказа в WooCommerce

    Доброго времени суток!  Требуется доработать процесс оформления заказа на сайте. CMS - Wordpress + плагины WooCommerce и Fancy Product Designer. В магазине есть группа товаров с меткой "приглашения" и группа товаров с меткой ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад