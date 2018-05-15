tsaim-workacc

Есть сайт, на котором после оплаты заказа генерируется картинка на выбор jpeg/pdf. С pdf проблем нет, однако jpeg почему-то скачивается с потерей качества, как-будто происходит растяжение исходника. Приходится вручную через фотошоп пересохранять.
- $50Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Доброго времени суток! Есть сайт с онлайн-созданием свадебных приглашений с возможностью скачивания полученных приглашений в формате pdf/jpeg. Надо сделать так, чтобы на странице оформленного заказа перед скачиванием архива пользователь мог выбрать опцию "Контур для обрезки" ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
На страницах некоторого товара есть поле "Гость", которое клиент обязательно заполняет (фото 1). Далее, уже в корзине, есть возможность редактировать товар (фото 2) и при перенаправлении на страницу товара, это поле "Гость" становится пустым. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется исполнитель для выполнения следующих заданий: 1) Настроить письма, которые приходят клиентам на почту: добавить ссылку на заказ в личном кабинете в письме 2) Сделать картинку корзины с отображением количества товара. Сейчас сливается ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется сделать несколько заданий по сайту на CMS Wordpress. К примеру, в корзине woocommerce перед удалением позиции вывести окно "Точно хотите удалить?". Или еще: добавить функцию к кнопке "Поиск" (пока она никуда ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Используется WooCommerce + модифицированная версия плагина Fancy Product Designer. В личном кабинете клиента требуется реализовать пакетную загрузку купленных позиций (цифровой товар - изображения) по категориям в формате jpeg (возможно, pdf). Сейчас в личном ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Требуется доработать процесс оформления заказа на сайте. CMS - Wordpress + плагины WooCommerce и Fancy Product Designer. В магазине есть группа товаров с меткой "приглашения" и группа товаров с меткой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад