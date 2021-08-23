tsalko_aleksandr

Поставил себе цель – зарабатывать в месяц больше на 10 тыс. руб., что считаю не конечным результатом.

В данный момент на бирже занимаюсь - транскрибацией, параллельно изучая копирайтинг.

Почему стоит выбрать меня?

• Свободный график – возьмусь за работу в любое время

• Молодой – быстро учусь и разбираюсь в современных темах

• Целеустремленный – достигаю свои цели и ставлю новые

• Грамотный – отсутствие ошибок в текстах

• Предлагаю качество, а не количество символов. Исправляю свои ошибки, и с холодной головой отношусь к критике своих работ.