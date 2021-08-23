tsalko_aleksandr

Александр Цалко tsalko_aleksandrtsalko_aleksandr
21 годРоссия/Анапа
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Поставил себе цель – зарабатывать в месяц больше на 10 тыс. руб., что считаю не конечным результатом.
В данный момент на бирже занимаюсь - транскрибацией, параллельно изучая копирайтинг.
Почему стоит выбрать меня?
• Свободный график – возьмусь за работу в любое время
• Молодой – быстро учусь и разбираюсь в современных темах
• Целеустремленный – достигаю свои цели и ставлю новые
• Грамотный – отсутствие ошибок в текстах
• Предлагаю качество, а не количество символов. Исправляю свои ошибки, и с холодной головой отношусь к критике своих работ.
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