web, графический дизайн

Привет!

Меня зовут Настя. Я — графический и веб-дизайнер из Минска.

Буду рада создать для вас дизайн сайта и лендинг пейджа, а также отрисую для вас баннеры, иллюстрации, иконки.



Работаю в программах Figma, Photoshop, Illustrator



ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/tschvskaya