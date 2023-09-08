web, графический дизайн
Привет!
Меня зовут Настя. Я — графический и веб-дизайнер из Минска.
Буду рада создать для вас дизайн сайта и лендинг пейджа, а также отрисую для вас баннеры, иллюстрации, иконки.
Работаю в программах Figma, Photoshop, Illustrator
ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/tschvskaya
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн лендинга3 просмотра
- Vector illustration1 просмотр
- Векторная иллюстрация4 просмотра
- Векторные иллюстрации2 просмотра
- Рекламный листинг для косметической продукции "Markell"нет просмотров