tschvskaya

Анастасия tschvskaya

 
25 летБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
web, графический дизайн

Привет!
Меня зовут Настя. Я — графический и веб-дизайнер из Минска.
Буду рада создать для вас дизайн сайта и лендинг пейджа, а также отрисую для вас баннеры, иллюстрации, иконки.

Работаю в программах Figma, Photoshop, Illustrator

ПОРТФОЛИО https://www.behance.net/tschvskaya

Дизайн сайтаFigmaIllustratorPhotoshop