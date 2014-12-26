Перевод реферата по теме: "Принцип выбора зрителем привлекательных зрительных образов на примерах объектов изобразительного искусства ХХI в." 27 188 знаков с пробелами. срок до конца недели (21.06.15)
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10 лет назад
Перевод реферата по теме: "Принцип выбора зрителем привлекательных зрительных образов на примерах объектов изобразительного искусства ХХI в." 27 188 знаков с пробелами. срок до конца недели (21.06.15)
Статья на тему "эмоциональная интеллигентность" знаков с пробелами 5663, текст средней сложности, срок - сейчас
Перевод на немецкий язык реферата объемом 10 страниц об Эмоциональной интеллегентности в изобразительном исскустве. Формат свободный (просто текст), срок - до Нового года. Всем приношу извинения за не корректное оформление проекта. Исправлено.