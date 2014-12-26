tsegolnyk

Александр tsegolnyk

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Перевод реферата с русского не немецкий язык

    Перевод реферата по теме: "Принцип выбора зрителем привлекательных зрительных образов на примерах объектов изобразительного искусства ХХI в." 27 188 знаков с пробелами. срок до конца недели (21.06.15)

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • История исскуств

    Перевод на немецкий язык реферата объемом 10 страниц об Эмоциональной интеллегентности в изобразительном исскустве. Формат свободный (просто текст), срок - до Нового года. Всем приношу извинения за не корректное оформление проекта. Исправлено.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$45
8 баллов
10 лет назад
Перевод реферата с русского не немецкий язык
Благодарю за аккуратность при оплате и корректность в обращении.
GUT ))))
Ответный отзыв
Thesaurus101
46 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$55
10 баллов
10 лет назад
История исскуств
Хороший заказчик! С оплатой проблем не было. Рекомендую!
Отличное выполнение работы, четко, быстро, задание было сложное, текст и на русском не всем понятен
Ответный отзыв