Переводчик, автор, редактор, копирайтер. и Экономист (Магистр МВА, менеджмент)

Ф.И.О. Цейко Владимир Георгиевич

Личная информация:

Адрес: Республика Беларусь. 220102 г. Минск. пр-т. Партизанский, д. 137 кв. 28.

Дата рождения: 25 марта 1959 г.

Семейное положение: разведен, сыну 28 лет.

Контактная информация:

Домашний телефон:+ 375 (017) 396-60-81.

Сотовый. Velcom: 8-029-616-34-47.

E-mail: [email protected] и\или [email protected]

Образование:

2001 - 2003 Магистратура Белорусского государственного университета. Экономический факультет. MBA. Специальность - менеджмент.

Тема диссертации: "Электронная торговля (роль банка)". Присуждена

степень МАГИСТРА с присвоением квалификации менеджер-экономист

1986 - 1988 Университет марксизма-ленинизма при Магдебургском ГДО. г.

Магдебург. Германия. Факультет экономический.

1981 - 1986 Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводческий факультет. Специальность французский и английский языки.

Присуждена квалификация переводчик-референт.

Опыт работы:

В настоящее время — временно безработный.

С 2006 года фрилансер — подработка переводами. Переводчик в Интеренете.

02.2013 - 03.2013. Прослушал обучающий курс "Автоматизация бехгалтерского учета с использованием программы "1С бухгалтерия".

01.2013 - 01.2013. РУП "Национальная авиакомпания "Белавиа". Экономист группы по контролю продажи пассажирских перевозок отдела взаиморасчетов службы управления доходами по контракту.

06.2012 - 07.2012. Минский институт управления. Контролер КПП.

06.2004 - 12.2005. ООО "Премия Агро". г. Минск. Заместитель директора.

05.2000 - 04.2004. Филиал ОАО "Белорусский банк развития" в г. Минске.

с 09.2001. в связи со слиянием с ОАО "Белбизнесбанк" преобразован в Отделение инвестиционного кредитования в г. Минске ОАО "Белинвестбанк", начальник отдела планирования и развития. С 06.2001 заместитель уравляющего.

12.1997 - 04.2000. ООО "Плантея флекс". Директор. г. Минск.

12.1994 - 12.1997. ООО "ОМ". Заместитель директора. г. Минск.

12.2002 - 12.1994. Отделение "Сотрудничество" ОАО "Белбизнесбанк". г. Минск. Начальник отдела внешнеэкономической деятельности.

11.1991 - 11.1992. ООО "ОМ". Директор. г. Минск.

Дополнительная информация

03.2004 Профессиональный участник рынка ценных бумаг - аттестат первой

категории (все виды деятельности с ценными бумагами в соответствии с

действующим законодательством).

08.1986 - 08.1988. Служба в Советской Армии.

и 10.1977 - 07.1981. Воинское звание - старший лейтенант.

С уважением,

Владимир Цейко.