Ф.И.О. Цейко Владимир Георгиевич
Личная информация:
Адрес: Республика Беларусь. 220102 г. Минск. пр-т. Партизанский, д. 137 кв. 28.
Дата рождения: 25 марта 1959 г.
Семейное положение: разведен, сыну 28 лет.
Контактная информация:
Домашний телефон:+ 375 (017) 396-60-81.
Сотовый. Velcom: 8-029-616-34-47.
E-mail: [email protected] и\или [email protected]
Образование:
2001 - 2003 Магистратура Белорусского государственного университета. Экономический факультет. MBA. Специальность - менеджмент.
Тема диссертации: "Электронная торговля (роль банка)". Присуждена
степень МАГИСТРА с присвоением квалификации менеджер-экономист
1986 - 1988 Университет марксизма-ленинизма при Магдебургском ГДО. г.
Магдебург. Германия. Факультет экономический.
1981 - 1986 Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Переводческий факультет. Специальность французский и английский языки.
Присуждена квалификация переводчик-референт.
Опыт работы:
В настоящее время — временно безработный.
С 2006 года фрилансер — подработка переводами. Переводчик в Интеренете.
02.2013 - 03.2013. Прослушал обучающий курс "Автоматизация бехгалтерского учета с использованием программы "1С бухгалтерия".
01.2013 - 01.2013. РУП "Национальная авиакомпания "Белавиа". Экономист группы по контролю продажи пассажирских перевозок отдела взаиморасчетов службы управления доходами по контракту.
06.2012 - 07.2012. Минский институт управления. Контролер КПП.
06.2004 - 12.2005. ООО "Премия Агро". г. Минск. Заместитель директора.
05.2000 - 04.2004. Филиал ОАО "Белорусский банк развития" в г. Минске.
с 09.2001. в связи со слиянием с ОАО "Белбизнесбанк" преобразован в Отделение инвестиционного кредитования в г. Минске ОАО "Белинвестбанк", начальник отдела планирования и развития. С 06.2001 заместитель уравляющего.
12.1997 - 04.2000. ООО "Плантея флекс". Директор. г. Минск.
12.1994 - 12.1997. ООО "ОМ". Заместитель директора. г. Минск.
12.2002 - 12.1994. Отделение "Сотрудничество" ОАО "Белбизнесбанк". г. Минск. Начальник отдела внешнеэкономической деятельности.
11.1991 - 11.1992. ООО "ОМ". Директор. г. Минск.
Дополнительная информация
03.2004 Профессиональный участник рынка ценных бумаг - аттестат первой
категории (все виды деятельности с ценными бумагами в соответствии с
действующим законодательством).
08.1986 - 08.1988. Служба в Советской Армии.
и 10.1977 - 07.1981. Воинское звание - старший лейтенант.
С уважением,
Владимир Цейко.