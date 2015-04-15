Дизан интерьеров, экстерьеров.

Опыт прямых работ с момента закладки фундамнта с 2007 года, авторский надзор, подбор и контроль специалистов, координация рабочих в соотвоствиии с рабочим проектом. При не обходимости вышлю портфолио. 3ds Max+Vray, ArchiCAD. Выполнены работы для:

1. pilot-service (Shell ) сервис автомобильного обслуживания, вип класса. г Донецк Украина.

2 Кафе Диалог (Для Облгос Администрации) Заказчик (Сарепта) г.Донецк Украина

3 Дизайн проэкты, для котеджного городка (Липки) гДонецк Украина

4 Проекты для Алюмосервис. г.Донецк Украина

5 также работа с индивидуальными клиентами, (дома, квартиры, кафе, кабинеты, офисы)

Во фрилансе новичек.