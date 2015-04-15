tselui

Целуйко tselui

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизан интерьеров, экстерьеров.

Опыт прямых работ  с момента закладки фундамнта с 2007 года, авторский надзор, подбор и контроль специалистов, координация рабочих в соотвоствиии с рабочим проектом.  При не обходимости вышлю портфолио. 3ds Max+Vray, ArchiCAD. Выполнены работы для: 

1. pilot-service (Shell ) сервис автомобильного обслуживания, вип класса. г Донецк Украина. 

2 Кафе Диалог (Для Облгос Администрации) Заказчик (Сарепта) г.Донецк Украина

3 Дизайн проэкты, для котеджного городка (Липки) гДонецк Украина

4 Проекты для Алюмосервис.  г.Донецк Украина

5 также работа с индивидуальными клиентами, (дома, квартиры, кафе, кабинеты, офисы)

Во фрилансе новичек.

Интерьеры и Экстерьеры
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