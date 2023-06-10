Мои навыки: быстрая скорость печати, отличное знание грамматики, орфографии, пунктуации(высокие баллы по результатам нескольких экзаменов по русскому языку). Также пройдено множество тестов на знание всех разделов русского языка для прохождения на должность редактора авторов различных текстовых работ (результаты тестов от 93 до 100 баллов). Также был опыт участия в Тотальном диктанте, который проводится ежегодно для всех желающих (результат - 98 баллов).



В данный момент основной вид деятельности – работа в чате обслуживания клиентов одной из крупнейших российских IT-компаний, где также перед трудоустройством проходила тестирование на знание пунктуации, грамматики и т.д. (результат 30/30 баллов).



Ответственное отношение к работе, большое желание и цель довести дело до идеала. Большой опыт редактуры и корректуры. Пунктуальность.