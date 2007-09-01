tsimbalenko_i

Ирина Цымбаленко tsimbalenko_itsimbalenko_i
Образование:
09.2007 – 11.2012 Высшее
Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина
Днепропетровский Национальный университет им. О. Гончара
Специальность: Психология
Опыт работы:
- администрирование организация и проведение онлайн- и оффлайн мероприятий
- образовательная сфера (занималась продвижением
дистанционного обучения по регионам Украины от Харьковского
Национального университета им. В.Н. Каразина);
- журналистика (член союза журналистов Украины);
- издательское дело (газеты, журналы, каталоги - вела как проекты, работа с концептами, стилизация),
- небольшой опыт турагентской деятельности.
12.2013-12.2015 Удаленная работа Администраторпроектов ( авторские коучинговые программы
- иорганизация и поддержка онлайн-мероприятий)
03.2008-12.2013 ООО "Укрмедиаинвест Ко" (Днепропетровск)
рекламно-издательский отдел
выпускающий редактор
(каталог Днепропетровскойторгово-промышленной палаты,
журнал "ВИП-ресурс")
02.2003-12.2008 НПФ "Укрвнешторг"туристическое агентство
06.1999-08.2003 Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразин
региональный менеджер дистанционного образования
(организация "с нуля" и курирование учебно-консультационных
пунктов в регионах Украины)
Профессиональноебучение:
2013 Тренинг по работев онлайн-проектах.
(модули: копирайтинг, сео, работа в соцсетях, монтаж видео,
реклама (контекстная, тизерная, контекстной и тд.) Сертификат.
2012 "Организация бизнеса в сфере турагентской деятельности"
Учебный центр "TEZ TOUR UKRAINE", Киев. Сертификат.
2009 PR-технологии (ГеоргийПочепцов, Киев). Сертификат.
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Хобби: личностное развитие, йога, музыка, путешествия.
Дополнительная базовое знание английского языка(продолжаю изучение);
информация : владение ПК: MS Office, InDesign, Corel Draw, Adobe Photoshop, Sony Vegas Pro и др.;
копирайт (член Союза Журналистов Украины).
Личные качества: добродушие, коммуникабельность, основательность, ответственность,
целеустремленность, креативность.
Контактная информация:
Skype: irina.tsimbalenko