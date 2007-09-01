tsimbalenko_i

Ирина Цымбаленко tsimbalenko_i

 
51 годУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Образование:

09.2007  – 11.2012  Высшее

                                  Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина

                                  Днепропетровский Национальный университет им. О. Гончара

Специальность:        Психология

 

Опыт работы:

  • администрирование  организация  и проведение онлайн- и оффлайн мероприятий
(семинаров и тренингов (научных, образовательных и т.д.);

  • образовательная сфера (занималась продвижением 

    дистанционного обучения по регионам Украины от Харьковского

    Национального университета им. В.Н. Каразина);

  • журналистика (член союза журналистов Украины);
  • издательское дело (газеты, журналы, каталоги - вела как проекты, работа с концептами, стилизация),
  • небольшой опыт турагентской деятельности.

**************************************

12.2013-12.2015          Удаленная работа Администраторпроектов ( авторские коучинговые программы

    -                                         иорганизация и поддержка онлайн-мероприятий)

03.2008-12.2013             ООО "Укрмедиаинвест Ко" (Днепропетровск)

                                         рекламно-издательский отдел

                                         выпускающий редактор

                                         (каталог Днепропетровскойторгово-промышленной палаты,

                                                                                           журнал "ВИП-ресурс")

 

02.2003-12.2008        НПФ "Укрвнешторг"туристическое агентство

 

06.1999-08.2003        Харьковский  Национальный университет им. В. Н. Каразин

                                     региональный менеджер  дистанционного образования

                                     (организация "с нуля" и курирование учебно-консультационных

                                      пунктов в регионах  Украины)

 

 

Профессиональноебучение: 

                         2013      Тренинг по работев онлайн-проектах. 

                                       (модули: копирайтинг, сео, работа в соцсетях,  монтаж видео, 

                                       реклама (контекстная, тизерная, контекстной и тд.)  Сертификат. 

                            2012    "Организация бизнеса  в сфере турагентской деятельности"

                                        Учебный центр  "TEZ TOUR UKRAINE", Киев. Сертификат.

                                

                            2009    PR-технологии (ГеоргийПочепцов, Киев). Сертификат.

                         

 ******************************************

Хобби:                           личностное развитие, йога, музыка, путешествия.

 

Дополнительная        базовое знание английского языка(продолжаю изучение);

информация :             владение ПК: MS Office, InDesign, Corel Draw, Adobe Photoshop,  Sony Vegas Pro и др.;

                                    копирайт (член Союза Журналистов Украины).

                                     

Личные качества:      добродушие, коммуникабельность, основательность, ответственность,  

                                   целеустремленность, креативность.

 

Контактная  информация:

[email protected]

Skype: irina.tsimbalenko

InDesignPhotoshop