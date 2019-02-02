tsipushnaya

Анастасия tsipushnaya

 
30 летРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тексты, сценарии, стихи, а также афиши и др.

Выпускник философского факультета, который умеет писать даже ночью сквозь сон. 

Обучение в университете научило многому, кроме непосредственных знаний науки по профилю кафедры.

1. Пишу сценарии мероприятий и не только (имея большой опыт непосредственной организации мероприятий, в сфере чего работаю и на данный момент).

2. Повышаю оригинальность текстов; пишу новые по заданной теме. 

3. Разрабатываю афиши и иные рекламно-информационные материалы с предпечатной подготовкой (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).

IllustratorPhotoshop