tsosnovich

Образование:
2000 г. - 2005 г. Челябинский государственный университет, факультет лингвистики и перевода
квалификация – лингвист, переводчик немецкого и английского языков
диплом с отличием
Опыт работы:
09.2009 - по н.в. переводчик-фрилансер
- письменный перевод технической документации, презентаций, информационных бюллетеней, пресс-релизов, корреспонденции и т.д.
- обеспечение устного перевода на переговорах, выставках
07.2006 – 09.2009 гг. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Должность: переводчик
- устный перевод на переговорах, обучении, во время экскурсий по производству, ремонта и пусконаладки оборудования, перевод телефонных переговоров
- письменный перевод технической документации, инструкций, стандартов, спецификаций, контрактов и пр.
- перевод на международных выставках
- сопровождение в заграничных командировках
05.2005 – 10.2006 гг. Бюро переводов ООО «Прима Виста»
должность: переводчик
- менеджмент проектов (прием заказа на перевод, распределение заказов между переводчиками, проверка, редактирование переводов, ведение крупных долгосрочных проектов)
- письменный перевод юридических документов, договоров, финансовой документации, медицинских текстов, инструкций по эксплуатации и пр.
- устный перевод
10.2004 – 05.2005 гг. Челябинский государственный университет
должность: переводчик в Немецком центре (сотрудничество с католическим университетом г. Аахен, Германия)
Обучающие курсы по специальности, сертификаты:
08. 2007 г. курсы немецкого языка и страноведения в языковом центре Технического университета Брауншвайг, Германия
сертификат: уровень С1 (высшая ступень)
08.2004 г. курс «Устный перевод/Введение в письменный перевод» устного перевода в международной летней школе при университете имени И. Гуттенберга г. Майнц по стипендии Германской службы академических обменов
(перевод переговоров, последовательный и синхронный перевод)
сертификат об успешном прохождении курса
10.2003 г. языковой тест культурного центра им. Гете на среднюю ступень
113 балов из 120 возможных
09.2003 г. 2-е место в олимпиаде по устному переводу среди студентов Челябинского государственного университета (последовательный перевод)