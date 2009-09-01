tsosnovich

переводчик (немецкий <> русский)

Образование:

2000 г. - 2005 г. Челябинский государственный университет, факультет лингвистики и перевода

квалификация – лингвист, переводчик немецкого и английского языков

диплом с отличием

Опыт работы:

09.2009 - по н.в. переводчик-фрилансер

- письменный перевод технической документации, презентаций, информационных бюллетеней, пресс-релизов, корреспонденции и т.д.

- обеспечение устного перевода на переговорах, выставках

07.2006 – 09.2009 гг. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Должность: переводчик

- устный перевод на переговорах, обучении, во время экскурсий по производству, ремонта и пусконаладки оборудования, перевод телефонных переговоров

- письменный перевод технической документации, инструкций, стандартов, спецификаций, контрактов и пр.

- перевод на международных выставках

- сопровождение в заграничных командировках

05.2005 – 10.2006 гг. Бюро переводов ООО «Прима Виста»

должность: переводчик

- менеджмент проектов (прием заказа на перевод, распределение заказов между переводчиками, проверка, редактирование переводов, ведение крупных долгосрочных проектов)

- письменный перевод юридических документов, договоров, финансовой документации, медицинских текстов, инструкций по эксплуатации и пр.

- устный перевод

10.2004 – 05.2005 гг. Челябинский государственный университет

должность: переводчик в Немецком центре (сотрудничество с католическим университетом г. Аахен, Германия)

Обучающие курсы по специальности, сертификаты:

08. 2007 г. курсы немецкого языка и страноведения в языковом центре Технического университета Брауншвайг, Германия

сертификат: уровень С1 (высшая ступень)

08.2004 г. курс «Устный перевод/Введение в письменный перевод» устного перевода в международной летней школе при университете имени И. Гуттенберга г. Майнц по стипендии Германской службы академических обменов

(перевод переговоров, последовательный и синхронный перевод)

сертификат об успешном прохождении курса

10.2003 г. языковой тест культурного центра им. Гете на среднюю ступень

113 балов из 120 возможных

09.2003 г. 2-е место в олимпиаде по устному переводу среди студентов Челябинского государственного университета (последовательный перевод)