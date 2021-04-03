Добрый день.
Приглашаю Вас на создание атмосферной фотосессии. С индивидуальным подбором локации, одежды и реквизита.
Если Вы художник, музыкант или человек представляющий визуальный образ для съёмки, я с удовольствием помогу его реализовать. Так же сделаю съемку любой вашей деятельности.
Это может происходить, у Вас дома, в мастерской, на студии, на работе, улице, галереи локации безграничны. Идей для съемки много, главное чтоб было желание и хорошее настроение.
В мои услуги входит:
Стоимость съемки - 2000 руб/час.
Стоимость съемки с реквизитом 3000 руб/час.
Фотостудия оплачивается отдельно.
Вы получаете 80 - 50 готовых фотографий в цветокоррекции
15 - 20 фото в фоторетуши (киношная фотография)
Так же все исходные материалы (около 200 шт.)
Отправлю готовые фотографии через 2-4 дня.
По вопросам сотрудничества пишите в личные сообщения.
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