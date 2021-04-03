Фотосессия

﻿Добрый день.

Приглашаю Вас на создание атмосферной фотосессии. С индивидуальным подбором локации, одежды и реквизита.

Если Вы художник, музыкант или человек представляющий визуальный образ для съёмки, я с удовольствием помогу его реализовать. Так же сделаю съемку любой вашей деятельности.

Это может происходить, у Вас дома, в мастерской, на студии, на работе, улице, галереи локации безграничны. Идей для съемки много, главное чтоб было желание и хорошее настроение.

В мои услуги входит:

Стоимость съемки - 2000 руб/час.

Стоимость съемки с реквизитом 3000 руб/час.

Фотостудия оплачивается отдельно.

Вы получаете 80 - 50 готовых фотографий в цветокоррекции

15 - 20 фото в фоторетуши (киношная фотография)

Так же все исходные материалы (около 200 шт.)

Отправлю готовые фотографии через 2-4 дня.

По вопросам сотрудничества пишите в личные сообщения.

Больше фотографий тут

https://www.instagram.com/tsutner_photos/