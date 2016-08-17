tsvetkov-aleksey

Верстка сайтов | HTML5, CSS3

Верстка сайтов | HTML5, CSS3

Skype: lehazwetkow

E-mail: [email protected]

Telegram: @tsvetkovHere

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

SASS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Оптимизация под Google PageSpeed

Время работы:

Работаю 7 дней в неделю

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный контакт (20 часов/сутки).

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: