tsvetkov-aleksey

Алексей tsvetkov-alekseytsvetkov-aleksey
27 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3
Верстка сайтов | HTML5, CSS3
Skype: lehazwetkow
E-mail: [email protected]
Telegram: @tsvetkovHere
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- SASS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Оптимизация под Google PageSpeed
Работаю 7 дней в неделю
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Сбербанк.
Действие аккаунта приостановлено!