tsvetkov-aleksey

Алексей tsvetkov-aleksey

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3

Верстка сайтов | HTML5, CSS3

Skype: lehazwetkow

E-mail: [email protected]

Telegram: @tsvetkovHere

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • SASS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Оптимизация под Google PageSpeed
Время работы:

Работаю 7 дней в неделю

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный контакт (20 часов/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Сбербанк.
Верстка сайтаHTMLCSSBootstrapSASSGit