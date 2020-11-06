tsvetkovnv

Нужен качественный дизайн? Тебе ко мне

Доброго времени суток!

Я уже достаточно долгое время занимаюсь разработкой дизайна в разных сферах и только сейчас решил выйти на рынок, как заинтересованное лицо.

Сейчас пройдёмся по плюсам и минусам работы со мной:

— Ни один клиент не отказывался от работы, всегда найдем общий язык;

— Я никак не скрываюсь, в любой момент можем созвониться и обсудить все детали работы, не пропадаю из соц. сетей;

— Гарантирую соблюдение сроков, за каждый просроченный день штраф 20%;

— Показываю все шаги выполнения работы;

Что я могу предложить?

— Создание дизайн лендингов, сайтов в целом;

— Комплексную упаковку соц. сетей;

— Оформление Youtube каналов;

— Создание креативов;

— Создание рекламных постов;

— Дизайн визитки, этикетки;

По поводу сотрудничества писать в лс.

Отзывы: https://vk.com/topic-198941057_46088543

Портфолио: https://www.behance.net/cragregov (обновляется)

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