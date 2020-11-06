tsvetkovnv

Доброго времени суток!
Я уже достаточно долгое время занимаюсь разработкой дизайна в разных сферах и только сейчас решил выйти на рынок, как заинтересованное лицо.
Сейчас пройдёмся по плюсам и минусам работы со мной:
— Ни один клиент не отказывался от работы, всегда найдем общий язык;
— Я никак не скрываюсь, в любой момент можем созвониться и обсудить все детали работы, не пропадаю из соц. сетей;
— Гарантирую соблюдение сроков, за каждый просроченный день штраф 20%;
— Показываю все шаги выполнения работы;
Что я могу предложить?
— Создание дизайн лендингов, сайтов в целом;
— Комплексную упаковку соц. сетей;
— Оформление Youtube каналов;
— Создание креативов;
— Создание рекламных постов;
— Дизайн визитки, этикетки;
По поводу сотрудничества писать в лс.
Отзывы: https://vk.com/topic-198941057_46088543
Портфолио: https://www.behance.net/cragregov (обновляется)