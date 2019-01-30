Дизайнер

Портфолио: https://tsvirkoas8.wixsite.com/website/bio

Финалистка национального этапа Международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного Генеральной прокуратурой Российской Федерации, одним из соорганизаторов – Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.

Участница 74-й, 75-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского Государственного Университета 2017, 2018 года.

Участница V Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного образования» с научной работой на тему "Семиотика и стилистика современного товарного знака в Республике Беларусь". Статья опубликована в электронной библиотеке Белорусского Государственного Университета "Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 506 c."

Коммуникабельная, ответственная, целеустремленная.