TSYBYTE
Ваш личный программист без посредников, студий и предоплат!
Занимаюсь созданием сайтов с нуля так и на всех известных CMS!
- Я верстаю, прикручиваю плюшки и фишки, модули и прочие свистелки-моргалки на сайты;
- Пишу модули, плагины, дорабатываю то, что уже написано и реализовано у вас на сайте
- Настраиваю редиректы, кроны, .htaccess и прочие файлы нуждающиеся в настройке
- Разгребаю код за предыдущими программистами и устраняю ихние недочеты или ошибки;
- Обновляю существующую CMS и отдельные библиотеки у вас на сайте;
- Включаю и выключаю всякие нужности и ненужности на сайтах;
- Делаю работу с административной панели удобнее, а с пользовательской частью — быстрее;