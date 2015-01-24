tsybyte

Илья tsybyte

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
TSYBYTE

Ваш личный программист без посредников, студий и предоплат!

Занимаюсь созданием сайтов с нуля так и на всех известных CMS!

  • Я верстаю, прикручиваю плюшки и фишки, модули и прочие свистелки-моргалки на сайты;
  • Пишу модули, плагины, дорабатываю то, что уже написано и реализовано у вас на сайте
  • Настраиваю редиректы, кроны, .htaccess и прочие файлы нуждающиеся в настройке
  • Разгребаю код за предыдущими программистами и устраняю ихние недочеты или ошибки;
  • Обновляю существующую CMS и отдельные библиотеки у вас на сайте;
  • Включаю и выключаю всякие нужности и ненужности на сайтах;
  • Делаю работу с административной панели удобнее, а с пользовательской частью — быстрее;