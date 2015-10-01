tsyganova-84

Перевод текстов с английского на русский,с русского на английский, редактирование, вычитка, корректировка текстов разных стилей.

Образование : 2 высших: лингвист, менеджер внешнеэкономической деятельности

Языки : английский, русский, украинский

Переводческий стаж : 5 лет

Навыки: - безукоризненное знание русского и украинского языков, умение грамотно и красиво излагать мысли, уверенный грамотный письменный и разговорный английский, качественные технические, научные и художественные переводы;

- опыт работы в импортных закупках, опыт ведения переговоров с иностранными клиентами;

- опыт работы контент-менеджера интернет магазина.

Средняя скорость : 5 страниц в день

Контактная информация : e-mail: [email protected]

skype: ker4anka84

Цены:

Перевод - $1.5/1К знак.

Вычитка - $0.5/1К знак.

Редактирование - $1/1К знак