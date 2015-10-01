tsyganova-84

Образование : 2 высших: лингвист, менеджер внешнеэкономической деятельности
Языки : английский, русский, украинский
Переводческий стаж : 5 лет
Навыки: - безукоризненное знание русского и украинского языков, умение грамотно и красиво излагать мысли, уверенный грамотный письменный и разговорный английский, качественные технические, научные и художественные переводы;
- опыт работы в импортных закупках, опыт ведения переговоров с иностранными клиентами;
- опыт работы контент-менеджера интернет магазина.
Средняя скорость : 5 страниц в день
Контактная информация : e-mail: [email protected]
skype: ker4anka84
Цены:
Перевод - $1.5/1К знак.
Вычитка - $0.5/1К знак.
Редактирование - $1/1К знак