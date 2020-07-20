tsyplyatkina

Качественно и в срок - стильный дизайн лендингов, интернет магазинов :)

Привет!

Работая со мной, вы получите:

- Качественный и стильный дизайн.

- Сэкономите деньги и нервы.

- Потратите минимум времени и получите максимум результата.

Гарантия. В течении недели после передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной комфортно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен :)

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Телеграм: @oxyvel

Род занятий:

- Прототипирование

- UI/UX дизайн

- Web-дизайн

- Создание концепт-логотипа

- Создание лендингов, интернет магазинов и других сайтов

- Работа с Тильдой, Figma, Photoshop.

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Телеграм: @oxyvel