tsyplyatkina

Валерия Цыпляткина tsyplyatkinatsyplyatkina
23 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественно и в срок - стильный дизайн лендингов, интернет магазинов :)
Привет!
Работая со мной, вы получите:
- Качественный и стильный дизайн.
- Сэкономите деньги и нервы.
- Потратите минимум времени и получите максимум результата.
Гарантия. В течении недели после передачи готовой работы я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной комфортно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен :)
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @oxyvel
Род занятий:
- Прототипирование
- UI/UX дизайн
- Web-дизайн
- Создание концепт-логотипа
- Создание лендингов, интернет магазинов и других сайтов
- Работа с Тильдой, Figma, Photoshop.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @oxyvel
Действие аккаунта приостановлено!