Здравствуйте Есть класс AllCats.class.php, который выводит все категории на сайте, данные забирает по API. В данный момент, там указан метод, который забирает только два уровня категорий вызывается он так [code]$cats = $otapilib->GetTwoLevelRootCategoryInfoList(); [/code]Нам необходимо изменить на метод, который позволит забрать ...