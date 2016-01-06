ttha92

Городко ttha92

 
38 летКитай/Гуанчжоу
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заменить метод вывода данных из API и вывести результат на сайте

    Здравствуйте Есть класс AllCats.class.php, который выводит все категории на сайте, данные забирает по API. В данный момент, там указан метод, который забирает только два уровня категорий вызывается он так [code]$cats = $otapilib-&gt;GetTwoLevelRootCategoryInfoList(); [/code]Нам необходимо изменить на метод, который позволит забрать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спарсить данные с сайта Taobao.com

    Здравствуйте, необходимо написать парсер(граббер) данных с сайта taobao.com, а именно необходимо забирать отзывы китайских пользователей. Надо спарсить данные с сайта [url=https://item.taobao.com/item.htm?id=523273200100&amp;spm=2014.21361915.0.0]https://item.taobao.com/item.htm?id=523273200100&amp;spm=2014.21361915.0.0[/url] Откройте ссылку, пролистайте ниже, там есть вкладка с названием 累计评论, если у Вас браузер хром, переведите ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
andkln
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Спарсить данные с сайта Taobao.com
Рекомендую сотрудничать! Задача была поставлена точно, оплата последовала сразу же после решения. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем :)
Отличный исполнитель. Всем советую.
Ответный отзыв