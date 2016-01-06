Здравствуйте Есть класс AllCats.class.php, который выводит все категории на сайте, данные забирает по API. В данный момент, там указан метод, который забирает только два уровня категорий вызывается он так [code]$cats = $otapilib->GetTwoLevelRootCategoryInfoList(); [/code]Нам необходимо изменить на метод, который позволит забрать ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать парсер(граббер) данных с сайта taobao.com, а именно необходимо забирать отзывы китайских пользователей. Надо спарсить данные с сайта [url=https://item.taobao.com/item.htm?id=523273200100&spm=2014.21361915.0.0]https://item.taobao.com/item.htm?id=523273200100&spm=2014.21361915.0.0[/url] Откройте ссылку, пролистайте ниже, там есть вкладка с названием 累计评论, если у Вас браузер хром, переведите ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Рекомендую сотрудничать! Задача была поставлена точно, оплата последовала сразу же после решения. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем :)
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Всем советую.