Ключевая информация
Опыт работы интервьюером в маркетинговой компании
Опыт написания пресс-релиза, а так же подготовка презентаций, медиапланирование, разработка ПР- кампании в процессе обучения по специальности "Реклама и связи с общественностью"
Знание компьютера, делового этикета
Опыт работы
Промоутер-социолог март 2013 - настоящее время (1 год 10 мес)
Донбасс Арена, ООО (http://donbass-arena.com/ru/)
более 500 сотрудников; Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы
Менеджер по рекламе июн 2013 - сен 2014 (1 год 4 мес)
РА "City Print" (http://city-print.com.ua/)
Услуги для бизнеса - другое (Рекламная компания City Print предлагает широкоформатную печать,наружную рекламу и оформление витрин, полиграфию, сувенирную продукцию в Одессе и Донецке.)Продажа рекламных услуг предоставляемых компанией
Просчет, прием и ведение заказов
Привлечение новых клиентов и работа с постоянными клиентами
Составление клиентской базы
Наполнение сайта компании контентом
Создание и ведение групп/страниц в соц. сетях
Контроль и координация работы с подрядчиками
Работа с документами (выписка счетов, оформление договоров, составление коммерческих предложений)
Интервьюер май 2012 - мар 2013 (11 мес)
Исследовательское агентство "IFAK Institut" (http://ifak.com.ua)
Реклама и PR-услуги (IFAK Institut успешно работает на исследовательском рынке с 1958 года, и входит в десятку лучших исследовательских институтов Европы.) Проведение опросов среди населения на различные темы(анкетирование)
Образование
Донецкий факультет Киевского национального университета культуры и искусства (Донецк, Украина)
Год окончания 2013
Реклама и связи с общественностью, факультет менеджмента и бизнеса, специалист
Владение языками
Английский — базовый
Курсы
Автомобильные курсы(Донецк)
Год окончания 2009
Водительское удостоверение категории В
Компьютерные навыки
Microsoft Office, Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop XCV edition, Internet.
Личные качества
Наблюдательная, любознательная и творческая личность.
Научная деятельность
Заняла III место в межвузовской студенческой научно-практичной конференции "Массовые коммуникации: измерения, технологии, конфигурации"
Практика
ЗАТ "Медиа-Пресс", редакция газеты "Салон Дона и Баса".
Бюро рекламно - информационных технологий "Эльф".