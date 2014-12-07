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Ключевая информация

Опыт работы интервьюером в маркетинговой компании

Опыт написания пресс-релиза, а так же подготовка презентаций, медиапланирование, разработка ПР- кампании в процессе обучения по специальности "Реклама и связи с общественностью"

Знание компьютера, делового этикета

Опыт работы

Промоутер-социолог март 2013 - настоящее время (1 год 10 мес)

Донбасс Арена, ООО (http://donbass-arena.com/ru/)

более 500 сотрудников; Отели / Рестораны / Развлекательные комплексы

Менеджер по рекламе июн 2013 - сен 2014 (1 год 4 мес)

РА "City Print" (http://city-print.com.ua/)

Услуги для бизнеса - другое (Рекламная компания City Print предлагает широкоформатную печать,наружную рекламу и оформление витрин, полиграфию, сувенирную продукцию в Одессе и Донецке.)Продажа рекламных услуг предоставляемых компанией

Просчет, прием и ведение заказов

Привлечение новых клиентов и работа с постоянными клиентами

Составление клиентской базы

Наполнение сайта компании контентом

Создание и ведение групп/страниц в соц. сетях

Контроль и координация работы с подрядчиками

Работа с документами (выписка счетов, оформление договоров, составление коммерческих предложений)

Интервьюер май 2012 - мар 2013 (11 мес)

Исследовательское агентство "IFAK Institut" (http://ifak.com.ua)

Реклама и PR-услуги (IFAK Institut успешно работает на исследовательском рынке с 1958 года, и входит в десятку лучших исследовательских институтов Европы.) Проведение опросов среди населения на различные темы(анкетирование)

Образование

Донецкий факультет Киевского национального университета культуры и искусства (Донецк, Украина)

Год окончания 2013

Реклама и связи с общественностью, факультет менеджмента и бизнеса, специалист

Владение языками

Английский — базовый

Курсы

Автомобильные курсы(Донецк)

Год окончания 2009

Водительское удостоверение категории В

Компьютерные навыки

Microsoft Office, Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop XCV edition, Internet.

Личные качества

Наблюдательная, любознательная и творческая личность.

Научная деятельность

Заняла III место в межвузовской студенческой научно-практичной конференции "Массовые коммуникации: измерения, технологии, конфигурации"

Практика

ЗАТ "Медиа-Пресс", редакция газеты "Салон Дона и Баса".

Бюро рекламно - информационных технологий "Эльф".