ttromanova

Татьяна ttromanova

 
22 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сторисмейкер-сценарист

Привет! Меня зовут Таня и я сторисмейкер-сценарист. 

Моя работа заключается в том, чтобы увеличивать охват и число клиентов через контент.

Я обожаю открывать людей с новой стороны и писать сценарии чтобы познакомить аудиторию с вами ещё ближе. 

Шаг за шагом, история за историей, и ваша аудитория становится максимально лояльной, а в будущем может стать вашим клиентом. 

Всего за 7 дней сторителлинга, без вложения в рекламу, я вырастила охват на 20% для мастера маникюра. Пришли новые лояльные клиенты)

Если вы заинтересованы в новых клиентах и увеличении охватов, то буду рада нашему сотрудничеству!)