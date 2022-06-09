ttromanova

Сторисмейкер-сценарист
Привет! Меня зовут Таня и я сторисмейкер-сценарист.
Моя работа заключается в том, чтобы увеличивать охват и число клиентов через контент.
Я обожаю открывать людей с новой стороны и писать сценарии чтобы познакомить аудиторию с вами ещё ближе.
Шаг за шагом, история за историей, и ваша аудитория становится максимально лояльной, а в будущем может стать вашим клиентом.
Всего за 7 дней сторителлинга, без вложения в рекламу, я вырастила охват на 20% для мастера маникюра. Пришли новые лояльные клиенты)
Если вы заинтересованы в новых клиентах и увеличении охватов, то буду рада нашему сотрудничеству!)