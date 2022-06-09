ttromanova

Сторисмейкер-сценарист

Привет! Меня зовут Таня и я сторисмейкер-сценарист.

Моя работа заключается в том, чтобы увеличивать охват и число клиентов через контент.

Я обожаю открывать людей с новой стороны и писать сценарии чтобы познакомить аудиторию с вами ещё ближе.

Шаг за шагом, история за историей, и ваша аудитория становится максимально лояльной, а в будущем может стать вашим клиентом.

Всего за 7 дней сторителлинга, без вложения в рекламу, я вырастила охват на 20% для мастера маникюра. Пришли новые лояльные клиенты)

Если вы заинтересованы в новых клиентах и увеличении охватов, то буду рада нашему сотрудничеству!)