Описание проекта Площадка - целостная онлайн-платформа (сайт, мобильное приложение, мессенджер, чат-боты и т.п.), инструмент коммуникации для её участников). Суть проекта - в дополненной реальности расставляются географически привязанные метки, имеющие ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Нейминг и Слоганы7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Есть проект: нужно парсить RSS-потоки и выкладывать их в блог на движке word press. Соответственно должна быть возможность простого редактирования (адресов rss-потоков + предварительное одобрение публикации подгруженной новости), а так же нужен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть проект: нужно парсить RSS-потоки и выкладывать их в блог на word press. Соответственно должна быть возможность простого редактирования источников (rss-потоков), а так же нужен будет шаблон для WP заточенный под раскладку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад