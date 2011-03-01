tttf

Андрей tttf

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Англоязычное название для стартапа в дополненной реальности.

    $50

    Описание проекта Площадка - целостная онлайн-платформа (сайт, мобильное приложение, мессенджер, чат-боты и т.п.), инструмент коммуникации для её участников).  Суть проекта - в дополненной реальности расставляются географически привязанные метки, имеющие ...

    Нейминг и Слоганы7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер RSS-потоков в шаблон Word Press

    $250

    Есть проект: нужно парсить RSS-потоки и выкладывать их в блог на движке word press. Соответственно должна быть возможность простого редактирования (адресов rss-потоков + предварительное одобрение публикации подгруженной новости), а так же нужен ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер RSS-потоков в шаблон Word Press

    Есть проект: нужно парсить RSS-потоки и выкладывать их в блог на word press. Соответственно должна быть возможность простого редактирования источников (rss-потоков), а так же нужен будет шаблон для WP заточенный под раскладку ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад