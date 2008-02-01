tudaobratno

Образование
2010- МГУ им. М.В. Ломоносова.
Филологический факультет, кафедра английского языкознания.
Диплом: Специалист в области английского языка и литературы, филолог-германист, преподаватель английского языка и литературы.
2005 – экономическая гимназия №1503.
Опыт работы
07.2012-по сегодняшний день «BKC-IH ».
Международная сеть языковых школ.
Должность: преподаватель английского языка.
04.2011-03.2012 «Business Lingva».
Лингвистический центр.
Должность: преподаватель английского языка.
09.2006-по сегодняшний день. Интернет портал «Ваш репетитор».
Должность: преподаватель английского языка.
02.2008 - 08.2008 «Sante Medical Systems».
Фармацевтическая компания.
Должность: переводчик.
Обязанности: перевод документации, электронной почты, сопровождение на встречах, выставках, переговорах. Устный последовательный перевод. Языковые пары: русский- английский/ английский- русский; русский- французский/ французский – русский.
Непостоянная работа устным переводчиком на различных выставках:
Аптека, Образование за рубежом, Мебель, Здоровье и т.д. (компании RIC, Hollywood USA Brands, StudyLab)
Языки: англиийский (proficiency); французский (intermediate); греческий (intermediate)