tudaobratno

переводы,копирайтинг,рерайтинг

Образование

2010- МГУ им. М.В. Ломоносова.

Филологический факультет, кафедра английского языкознания.

Диплом: Специалист в области английского языка и литературы, филолог-германист, преподаватель английского языка и литературы.

2005 – экономическая гимназия №1503.

Опыт работы

07.2012-по сегодняшний день «BKC-IH ».

Международная сеть языковых школ.

Должность: преподаватель английского языка.

04.2011-03.2012 «Business Lingva».

Лингвистический центр.

Должность: преподаватель английского языка.

09.2006-по сегодняшний день. Интернет портал «Ваш репетитор».

Должность: преподаватель английского языка.

02.2008 - 08.2008 «Sante Medical Systems».

Фармацевтическая компания.

Должность: переводчик.

Обязанности: перевод документации, электронной почты, сопровождение на встречах, выставках, переговорах. Устный последовательный перевод. Языковые пары: русский- английский/ английский- русский; русский- французский/ французский – русский.

Непостоянная работа устным переводчиком на различных выставках:

Аптека, Образование за рубежом, Мебель, Здоровье и т.д. (компании RIC, Hollywood USA Brands, StudyLab)

Языки: англиийский (proficiency); французский (intermediate); греческий (intermediate)