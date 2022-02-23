2D анимация и моушн дизайн
Занимаюсь разнообразной 2D анимацией с любовью к мелочам. Хорошо владею навыками работы с растровой и векторной графикой. Имею опыт в графическом дизайне и иллюстрации. Владею знаниями законов композиции, типографики и цвета.
Вы можете заказать:
- Анимацию логотипа (Intro/Outro)
- Дизайн и анимацию персонажей
- Doodle video (Whiteboard animation)
- Explainer video
- Анимацию для соц. сетей
- Анимацию стикеров и постеров
Программы в которых работаю:
- Adobe After Effects + плагины и Adobe Media Encoder
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere Pro