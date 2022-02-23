2D анимация и моушн дизайн

Занимаюсь разнообразной 2D анимацией с любовью к мелочам. Хорошо владею навыками работы с растровой и векторной графикой. Имею опыт в графическом дизайне и иллюстрации. Владею знаниями законов композиции, типографики и цвета.

Вы можете заказать:

Анимацию логотипа (Intro/Outro)

Дизайн и анимацию персонажей

Doodle video (Whiteboard animation)

﻿Explainer video

Анимацию для соц. сетей

Анимацию стикеров и постеров

Так же могу подобрать фоновую музыку и звуковые эффекты.

Программы в которых работаю: