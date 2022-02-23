tudovenko

Татьяна tudovenko

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
2D анимация и моушн дизайн

Занимаюсь разнообразной 2D анимацией с любовью к мелочам. Хорошо владею навыками работы с растровой и векторной графикой. Имею опыт в графическом дизайне и иллюстрации. Владею знаниями законов композиции, типографики и цвета.

Вы можете заказать:

  • Анимацию логотипа (Intro/Outro)
  • Дизайн и анимацию персонажей
  • Doodle video (Whiteboard animation)
  • ﻿Explainer video
  • Анимацию для соц. сетей
  • Анимацию стикеров и постеров
Так же могу подобрать фоновую музыку и звуковые эффекты.

Программы в которых работаю:

  • Adobe After Effects + плагины и Adobe Media Encoder
  • ﻿Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premiere Pro