Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников

В мои услуги входят перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных докуметнов, сверка после внесения правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполенение всех работ в сроки