tulpan

Гость tulpan

 
40 летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

E-mail [email protected] с копией на [email protected]

Тел. +7 (926) 148-41-70 ( моб. ) в любое время

Проживание Россия

Дата рождения: 03.12.1983

Дата последнего изменения резюме 15.09.2006

ОБРАЗОВАНИЕ

основное :

2006 - МГСУ экономика и управление в строительстве

Повышение квалификации/курсы :

2006 - CorelDraw Учебный Центр "А.Ф. КОНТО" (Лицензия А № 004072 Департамента образования города Москвы) специалист

2006 - Photoshop Учебный Центр "А.Ф. КОНТО" (Лицензия А № 004072 Департамента образования города Москвы) специалист

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ищу работу на дому.

Уверенный пользователь графических редакторов CorelDraw и Photoshop.

Могу делать открытки, логотипы, рекламки, монтаж, ретушь фото, верстку.