E-mail [email protected] с копией на [email protected]
Тел. +7 (926) 148-41-70 ( моб. ) в любое время
Проживание Россия
Дата рождения: 03.12.1983
Дата последнего изменения резюме 15.09.2006
ОБРАЗОВАНИЕ
основное :
2006 - МГСУ экономика и управление в строительстве
Повышение квалификации/курсы :
2006 - CorelDraw Учебный Центр "А.Ф. КОНТО" (Лицензия А № 004072 Департамента образования города Москвы) специалист
2006 - Photoshop Учебный Центр "А.Ф. КОНТО" (Лицензия А № 004072 Департамента образования города Москвы) специалист
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ищу работу на дому.
Уверенный пользователь графических редакторов CorelDraw и Photoshop.
Могу делать открытки, логотипы, рекламки, монтаж, ретушь фото, верстку.
Действие аккаунта приостановлено!