Если вам нужна качественная и быстрая 3D визуализация, то вы по адресу.Моя специализация:➡️ Предметная визуализация;➡️Интерьер;➡️ Экстерьер.Я владею программами:3Ds max, V-ray, Corona renderer, Adobe Photoshop.Для меня важно, чтобы вы остались довольны результатом в кратчайшие сроки.❗ Что я гарантирую:➡️ Соблюдение сроков выполнения работы;➡️Поэтапное отчёты о проделанной работе;➡️ Фиксированная, заранее оговореная стоимость работы;➡️ Аккуратность и качество.❗ Что нужно от вас:➡️Чертежи;➡️Размер, форма, цвет;➡️ Своевременные указания правок и доработок.Связаться со мной:[email protected]