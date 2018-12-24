Копирайтер/Редактор

Привет! Я пишу тексты и статьи. Для меня важно, чтобы текст был полезным и интересным для читателя. Поэтому заранее изучаю тему, прописываю структуру и заголовки, ищу или пилю иллюстрации сама. Стараюсь писать в мире читателя, понятным для него языком. Пишу в информационном стиле — без воды, штампов, канцеляризмов. Но без фанатизма, чтобы текст оставался живым. Отлично получается придумывать интересную тему для статьи самой.

Я прошла две ступени в Школе редакторов Бюро Горбунова. Знаю конструкторы сайтов Readymag и Tilda. Умею хорошо пользоваться программами Photoshop, Indesign и Illustrator. Знаю теорию SMM-маркетинга и хочу поскорее применить ее в деле. Могу вести соцсети: ВК, Твиттер, Инстаграм — наполнять их контентом. Найду интересную для читателя тему, напишу текст, подберу и обработаю иллюстрацию. Умею общаться с подписчиками, поддерживать активность.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Учебные работы (текст и верстка): https://readymag.com/tumanka/inthernet/

https://readymag.com/tumanka/hairbrush/

Статьи для заказчиков: https://hh.ru/article/302318

https://hh.ru/article/505122

https://hh.ru/article/505134