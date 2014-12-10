Профессиональные навыки:
Большой опыт в сфере концептирования, стратегического и оперативного менеджмента в сфере реализации социальных и медийных проектов вплоть до управления на позиции руководителя Федеральных проектов. Есть опыт Федеральной государственной службы.
Опыт работы
Период работы: Июнь 2014 – Октябрь 2014.
Должность: Начальник сетевого отдела
В организации: межрегиональный фонд поддержки гражданских инициатив «Город»
Сайт http://fondgorod.ru/
Должностные обязанности: Вовлечение молодёжи в реализацию урбанистических проектов, разработчик концепции и оперативный управленец проекта «Молодёжная школа урбанистики»
Период работы: Май 2013 – Май 2014.
Должность: Специалист отдела инфраструктуры и организации молодежных форумов
В организации: Федеральное агентство по делам молодёжи
Сайт http://fadm.gov.ru/
Должностные обязанности: Руководитель Всероссийского патриотического проекта «Наша общая Победа», программы «Моя гордость – Россия», тренер
Период работы: Сентябрь 2012 – май 2013
Должность: Региональный корреспондент
В организации: Молодежный журнал «Наша молодежь»
Сайт http://nasha-molodezh.ru/
Должностные обязанности: Освещение значимых региональных событий в сфере молодежной политики в Липецкой обл.
Период работы: Октябрь – декабрь 2012
Должность: Руководитель проекта «Фотопроекты»
В организации: Молодежное движение «Россия молодая»
Сайт http://rumol.ru/
Должностные обязанности: Разработка и реализация проекта по привлечению молодёжи к деятельности Движения через участие в групповых тематических фотосессиях.
Период работы: С мая 2011 года по сентябрь 2012
Должность: Региональный руководитель
В организации: Всероссийский проект «Наша общая Победа»
Сайт 41-45.su
Должностные обязанности: - организация и координация работы в регионе, разработка и реализация проектов, сопутствующих реализации целей проекта
Проекты 1. «Город свободный от свастики», с 2011 года
2. «Свет в окне», с 2011 года
3. Реализация всероссийских массовых акций
Достижения 1) Собрала постоянно действующий актив в двух городах области численностью по 25 чел. в каждом
2) Остановили распространение изображений свастики на стенах домов в г. Ельце, ликвидировали 10 таких изображений
3) Записали более 300 видеоинтервью с ветеранами ВОВ
Период работы: С марта 2011 по май 2011
Должность: Лаборант кафедры философии и молодежной политики
В организации: ЕГУ им. И.А. Бунина
Сайт www.elsu.ru
Должностные обязанности: Разработка и реализация методологических и технологических принципов обучения студентов специальностей «Организация работы с молодёжью» и «Социальная работа»
Проекты: 1. «Осенние встречи» - циклический процесс отработки навыков студентами старших курсов, полученных ими ранее.
2. ОПП (общественно-политическая практика) – проект по отработке навыков проектирования у студентов.
Период работы: С сентября 2008 по март 2011 года
Должность: Руководитель Научно-методического центра по работе с молодёжью
В организации: ЕГУ им. И. А. Бунина
Сайт www.elsu.ru
Должностные обязанности: - Создавала и развивала Научно-методический центр по работе с молодёжью. Работала в 5 направлениях: практическое (работа с молодёжью, молод.организациями, студенческими группами по реализации их инициатив), методическое (разработка метод.рекомендаций по работе с молодёжью), социологическое (проведение масштабных соц.исследований молодёжи), социальное проектирование (разработка соц. проектов), социальное продюссирование (продюссирование соц. проектов и активных молодых людей).
Проекты 1. «Школа молодежного потенциала «РОСТиЯ»» - обучение молодёжи социальному проектированию и продюссированию
2. Первая городская конференция по вопросам молодёжной политики
3. Первый городской конкурс социальной рекламы «Мир глазами молодежи»
4. Ярмарка молодежных инициатив и проектом
5. Первый городской образовательный лагерь молодежного актива «Старт»
Достижения Благодарственные грамоты за работу от Губернатора Липецкой области, Главы г. Ельца, Ректора ЕГУ им. И.А. Бунина
Период работы: С сентября 2007 по сентябрь 2009 года
Должность: Председатель
В организации: Молодежный психологический клуб «Ариадна»
Сайт http://psychology.elsu.ru/ariadna.htm
Должностные обязанности: Координация функционирования клуба, составление и реализация лекционных и практических психологических занятий.
Проекты 1. Лаборатория интерактивного театра (написание и постановка интерактивных пьес по аналогии с театром Морено, только для здоровых людей)
2. Тренинг личностного роста
3. Тренинг телесно ориентированной терапии
Достижения Увеличение числа членов клуба, стабилизация работы клуба, презентация клуба на областном, всероссийском и международном уровнях.
Период работы: Август 2005
Должность: Воспитатель
В организации: V международный слет пионеров России и стран СНГ
Сайт -
Должностные обязанности: Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками
Период работы: Июнь-июль 2005
Должность: Воспитатель
В организации: ДОЛ «Чайка»
Сайт http://vk.com/club1552923
Должностные обязанности: Работа с детьми старшего школьного возраста, подростками
Период работы: Октябрь 2004
Должность: Воспитатель
В организации: ДСОЛ «Прометей»
Сайт http://www.sockurorty.ru/dol_prometey.htm
Должностные обязанности: Работа с детьми среднего школьного возраста
Период работы: Июль-август 2004
Должность: Воспитатель
В организации: ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Сайт http://www.zerkalenok.ru/
Должностные обязанности: Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками
Июль-август 2004
Воспитатель
ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками
Период работы: Июль-август 2004
Должность: Воспитатель
В организации: ЗЦДЮТ «Зеркальный»
Сайт http://www.zerkalenok.ru/
Должностные обязанности: Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками
Май-июль 2004
Воспитатель
ДСОЛ «Прометей»
http://www.sockurorty.ru/dol_prometey.htm
Работа с детьми среднего школьного возраста
Образование
Учебное заведение: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Дата окончания: 2008
Специальность: Психология
Тема дипломной работы: «Личностное самоопределение студентов в контексте клубной деятельности».
Курсы и тренинги
Название курса: «Организация и проведение палаточных молодежных лагерей»
Документ: Сертификат
Дата окончания: 2010
Название курса: «Лидерство и социальное продюсирование»
Документ: Сертификат
Дата окончания: 2009
Название курса: «Аромотерапия в психологии»
Документ: сертификат
Дата окончания: 2008
Название курса: «Руководитель тренинговой группы»
Документ: удостоверение
Дата окончания: 2006
Личностные характеристики: Коммуникабельна, трудолюбива, исполнительна, хорошо ориентируюсь в экстремальных и кризисных ситуациях, волевой характер, моральная устойчивость.
Дополнительная информация
Зима 2006 Лучший спичрайтер Международных соревнований «Communikation» г. Курск
Хобби Съёмка и обработка фото и видео, литературное творчество.