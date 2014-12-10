Знаете это чувство: стоишь на краю обрыва, и тянет прыгнуть вниз?.. У меня его нет.

Профессиональные навыки:

Большой опыт в сфере концептирования, стратегического и оперативного менеджмента в сфере реализации социальных и медийных проектов вплоть до управления на позиции руководителя Федеральных проектов. Есть опыт Федеральной государственной службы.

Опыт работы

Период работы: Июнь 2014 – Октябрь 2014.

Должность: Начальник сетевого отдела

В организации: межрегиональный фонд поддержки гражданских инициатив «Город»

Сайт http://fondgorod.ru/

Должностные обязанности: Вовлечение молодёжи в реализацию урбанистических проектов, разработчик концепции и оперативный управленец проекта «Молодёжная школа урбанистики»

Период работы: Май 2013 – Май 2014.

Должность: Специалист отдела инфраструктуры и организации молодежных форумов

В организации: Федеральное агентство по делам молодёжи

Сайт http://fadm.gov.ru/

Должностные обязанности: Руководитель Всероссийского патриотического проекта «Наша общая Победа», программы «Моя гордость – Россия», тренер

Период работы: Сентябрь 2012 – май 2013

Должность: Региональный корреспондент

В организации: Молодежный журнал «Наша молодежь»

Сайт http://nasha-molodezh.ru/

Должностные обязанности: Освещение значимых региональных событий в сфере молодежной политики в Липецкой обл.

Период работы: Октябрь – декабрь 2012

Должность: Руководитель проекта «Фотопроекты»

В организации: Молодежное движение «Россия молодая»

Сайт http://rumol.ru/

Должностные обязанности: Разработка и реализация проекта по привлечению молодёжи к деятельности Движения через участие в групповых тематических фотосессиях.

Период работы: С мая 2011 года по сентябрь 2012

Должность: Региональный руководитель

В организации: Всероссийский проект «Наша общая Победа»

Сайт 41-45.su

Должностные обязанности: - организация и координация работы в регионе, разработка и реализация проектов, сопутствующих реализации целей проекта

Проекты 1. «Город свободный от свастики», с 2011 года

2. «Свет в окне», с 2011 года

3. Реализация всероссийских массовых акций

Достижения 1) Собрала постоянно действующий актив в двух городах области численностью по 25 чел. в каждом

2) Остановили распространение изображений свастики на стенах домов в г. Ельце, ликвидировали 10 таких изображений

3) Записали более 300 видеоинтервью с ветеранами ВОВ

Период работы: С марта 2011 по май 2011

Должность: Лаборант кафедры философии и молодежной политики

В организации: ЕГУ им. И.А. Бунина

Сайт www.elsu.ru

Должностные обязанности: Разработка и реализация методологических и технологических принципов обучения студентов специальностей «Организация работы с молодёжью» и «Социальная работа»

Проекты: 1. «Осенние встречи» - циклический процесс отработки навыков студентами старших курсов, полученных ими ранее.

2. ОПП (общественно-политическая практика) – проект по отработке навыков проектирования у студентов.

Период работы: С сентября 2008 по март 2011 года

Должность: Руководитель Научно-методического центра по работе с молодёжью

В организации: ЕГУ им. И. А. Бунина

Сайт www.elsu.ru

Должностные обязанности: - Создавала и развивала Научно-методический центр по работе с молодёжью. Работала в 5 направлениях: практическое (работа с молодёжью, молод.организациями, студенческими группами по реализации их инициатив), методическое (разработка метод.рекомендаций по работе с молодёжью), социологическое (проведение масштабных соц.исследований молодёжи), социальное проектирование (разработка соц. проектов), социальное продюссирование (продюссирование соц. проектов и активных молодых людей).

Проекты 1. «Школа молодежного потенциала «РОСТиЯ»» - обучение молодёжи социальному проектированию и продюссированию

2. Первая городская конференция по вопросам молодёжной политики

3. Первый городской конкурс социальной рекламы «Мир глазами молодежи»

4. Ярмарка молодежных инициатив и проектом

5. Первый городской образовательный лагерь молодежного актива «Старт»

Достижения Благодарственные грамоты за работу от Губернатора Липецкой области, Главы г. Ельца, Ректора ЕГУ им. И.А. Бунина

Период работы: С сентября 2007 по сентябрь 2009 года

Должность: Председатель

В организации: Молодежный психологический клуб «Ариадна»

Сайт http://psychology.elsu.ru/ariadna.htm

Должностные обязанности: Координация функционирования клуба, составление и реализация лекционных и практических психологических занятий.

Проекты 1. Лаборатория интерактивного театра (написание и постановка интерактивных пьес по аналогии с театром Морено, только для здоровых людей)

2. Тренинг личностного роста

3. Тренинг телесно ориентированной терапии

Достижения Увеличение числа членов клуба, стабилизация работы клуба, презентация клуба на областном, всероссийском и международном уровнях.

Период работы: Август 2005

Должность: Воспитатель

В организации: V международный слет пионеров России и стран СНГ

Сайт -

Должностные обязанности: Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками

Период работы: Июнь-июль 2005

Должность: Воспитатель

В организации: ДОЛ «Чайка»

Сайт http://vk.com/club1552923

Должностные обязанности: Работа с детьми старшего школьного возраста, подростками

Период работы: Октябрь 2004

Должность: Воспитатель

В организации: ДСОЛ «Прометей»

Сайт http://www.sockurorty.ru/dol_prometey.htm

Должностные обязанности: Работа с детьми среднего школьного возраста

Период работы: Июль-август 2004

Должность: Воспитатель

В организации: ЗЦДЮТ «Зеркальный»

Сайт http://www.zerkalenok.ru/

Должностные обязанности: Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками

Июль-август 2004

Воспитатель

ЗЦДЮТ «Зеркальный»

http://www.zerkalenok.ru/

Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками

Период работы: Июль-август 2004

Должность: Воспитатель

В организации: ЗЦДЮТ «Зеркальный»

Сайт http://www.zerkalenok.ru/

Должностные обязанности: Работа с детьми среднего и старшего школьного возраста, подростками

Май-июль 2004

Воспитатель

ДСОЛ «Прометей»

http://www.sockurorty.ru/dol_prometey.htm

Работа с детьми среднего школьного возраста

Образование

Учебное заведение: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

Дата окончания: 2008

Специальность: Психология

Тема дипломной работы: «Личностное самоопределение студентов в контексте клубной деятельности».

Курсы и тренинги

Название курса: «Организация и проведение палаточных молодежных лагерей»

Документ: Сертификат

Дата окончания: 2010

Название курса: «Лидерство и социальное продюсирование»

Документ: Сертификат

Дата окончания: 2009

Название курса: «Аромотерапия в психологии»

Документ: сертификат

Дата окончания: 2008

Название курса: «Руководитель тренинговой группы»

Документ: удостоверение

Дата окончания: 2006

Личностные характеристики: Коммуникабельна, трудолюбива, исполнительна, хорошо ориентируюсь в экстремальных и кризисных ситуациях, волевой характер, моральная устойчивость.

Дополнительная информация

Зима 2006 Лучший спичрайтер Международных соревнований «Communikation» г. Курск

Хобби Съёмка и обработка фото и видео, литературное творчество.