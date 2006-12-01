ПЕРЕВОДЧИКИ

Выполняем письменные переводы с и на следующие языки: АНГЛИЙСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ. Работаем с текстами различной тематики (личная переписка, документация, художественная и научная тематика, технические тексты, перевод рекламных материалов...)

Качественно! Над Вашим переводом будут работать специалисты с высшим образованием, степенью магистра филологии, преподаватели ВУЗов, с опытом работы в области письменных переводов от 3 до 7 лет, являющиеся ответственными и аккуратными переводчиками.

Контактное лицо: Татьяна Юрьевна

тел. 80662190941

e-mail: [email protected]