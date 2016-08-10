tuningcar

Наталия Ивахненко tuningcar

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать сайт на Word press

    Добрый день, ищем исполнителя на создание сайта по автомобильным услугам:тонировка авто, перетяжка салона,антигравийная защита и т. д. Просьба присылайте портфолио, рассматриваем варианты использования шаблона, предлагайте варианты и решения.

    WordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем ретушера

    Ищу ретушера для обработки фотографий на долгосрочное сотрудничество. Что бы определится с кандидатом, прошу, выполните небольшое задание: замените фон на фотографиях, соединить их, напишите до и после, можете подкорректировать на свое усмотрение.

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей, новостей, обзоров для наполнения сайта.

    Нужен  автор для написания статей (описание услуг,новости, информационные статьи и прочее) для наполнения сайта. Темы касаются предоставления услуг тюнинга автотранспорта (перетяжка салона, тонировка, шумоизоляция, антигравийная защита и т.д.) Требования: Контент должен ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать дизайн сайта

    Необходимо создать дизайн сайта для компании по тюнингу автомобилей.Дизайн в голубых и фиолетовых тонах, размер на всю ширину.На услуги по тонировке, оклейке антигравийными пленками, оклейке виниловыми пленками,  полировке кузова авто обязательно должен быть калькулятор стоимости ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад