Написать качественные, уникальный текс около 3500символов на тему антигравийная защита авто полиуретановой пленкой (бронирование кузова авто пленкой)
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, ищем исполнителя на создание сайта по автомобильным услугам:тонировка авто, перетяжка салона,антигравийная защита и т. д. Просьба присылайте портфолио, рассматриваем варианты использования шаблона, предлагайте варианты и решения.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу ретушера для обработки фотографий на долгосрочное сотрудничество. Что бы определится с кандидатом, прошу, выполните небольшое задание: замените фон на фотографиях, соединить их, напишите до и после, можете подкорректировать на свое усмотрение.Обработка фотографий20 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 3D визуализацию перетяжки салона автомобиля3D-графика4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен автор для написания статей (описание услуг,новости, информационные статьи и прочее) для наполнения сайта. Темы касаются предоставления услуг тюнинга автотранспорта (перетяжка салона, тонировка, шумоизоляция, антигравийная защита и т.д.) Требования: Контент должен ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
Для оклейки кузова автомобиля Volkswagen Caddy виниловой пленкой нужно разработать рисунок(фото) древнего Иерусалима с номерами телефонов фирмыИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта для компании по тюнингу автомобилей.Дизайн в голубых и фиолетовых тонах, размер на всю ширину.На услуги по тонировке, оклейке антигравийными пленками, оклейке виниловыми пленками, полировке кузова авто обязательно должен быть калькулятор стоимости ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад