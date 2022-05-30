Тунзаля Гейдарзаде tunzalyaheydartunzalyaheydar
24 годаАзербайджан/Баку
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
СММ специалист
Меня зовут Гейдарзаде Тунзаля. Мне 23 года. Окончила АГУНП.
Более 1года есть опыт в сфере смм( анализ конкурентов,составление контент плана,оформление профиля,написание и дизайн постов, дизайн лого, разработка единого стиля,привлечение аудитории,установление рекламы).
Также свободно работаю в офисных программах. Составление таблиц,презентациий.
Работаю с текстом,музыкой и видео. (перевод на файл)
Свободно владею русским,азербайджанским и турецкими языками. Работаю более 3х лет с переводами ( русско-турецкий и наоборот)
Профессионально монтирую видео,фото на телефоне.
Ответственно и во время выподняю задачи. Обращайтесь.
Портфолио
- СММ менеджер33 просмотра