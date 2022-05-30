СММ специалист

Меня зовут Гейдарзаде Тунзаля. Мне 23 года. Окончила АГУНП.

Более 1года есть опыт в сфере смм( анализ конкурентов,составление контент плана,оформление профиля,написание и дизайн постов, дизайн лого, разработка единого стиля,привлечение аудитории,установление рекламы).

Также свободно работаю в офисных программах. Составление таблиц,презентациий.

Работаю с текстом,музыкой и видео. (перевод на файл)

Свободно владею русским,азербайджанским и турецкими языками. Работаю более 3х лет с переводами ( русско-турецкий и наоборот)

Профессионально монтирую видео,фото на телефоне.

Ответственно и во время выподняю задачи. Обращайтесь.