tupitsynkonstant

Константин tupitsynkonstant

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Начинающий фрилансер

Опыт работы небольшой

Портфолио

Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга