tupo_dunik

Здрасте). Я начинающий Фронтендер, Знаю пару языков

В общем-то я самоучка, но без наставника не обошлось, а мужик разбирается как мне кажется, и я много у него перенял, например как сделать код максимально емкий и читабельный, а по поводу веса Самого сайта можно слагать легенды) 3х страничный сайт будет занимать буквально пару мигабайт.

При поступления заказа уделю все время и сделаю как можно быстрее, в течении пару дней в зависимости от сложности.

Мои навыки:

HTML, CSS

SCSS, JQUERY

Для удобной работы со мной нужно:

1.Магет в Figma или Photoshop.