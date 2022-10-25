tupo_dunik

Здрасте). Я начинающий Фронтендер, Знаю пару языков
В общем-то я самоучка, но без наставника не обошлось, а мужик разбирается как мне кажется, и я много у него перенял, например как сделать код максимально емкий и читабельный, а по поводу веса Самого сайта можно слагать легенды) 3х страничный сайт будет занимать буквально пару мигабайт.
При поступления заказа уделю все время и сделаю как можно быстрее, в течении пару дней в зависимости от сложности.
Мои навыки:
HTML, CSS
SCSS, JQUERY
Для удобной работы со мной нужно:
1.Магет в Figma или Photoshop.
Точное ТЗ (В плане где должны быть анимашки всякие и тд).
Ну и самое важное это знания квантовой физики, без этого сегодня никуда)