turchenko_art

Привет, я Тёма! Успешно работаю фрилансером в сфере видеопроизводства уже более 5-ти лет. Начинал со свадеб 7 лет назад, затем через 2 года переехал в Киев и начал принимать участие в съёмках клипов, фильмов, сериалов и так до сегодня. Был оператором на сериале "Папаньки", "Джованни", полнометражные фильмы "Скажене весілля", "Скажене весілля 2".
Смонтировал сотни выпусков кулинарных шоу, передач, клипов и т.д.
На данный момент продолжаю заниматься своим любимым делом, но так как перерывы между сменами бывают достаточно длинные, готов браться и за другую работу в своей сфере.
Работаю с такими программами:
- Premiere
- After Effects
- Photoshop
Вот несколько примеров моих работ, которые я снимал и монтировал:
https://www.youtube.com/watch?v=TRUR1JOcORI&feature=youtu.be