turchenko_art

Видеооператор - монтажер

Привет, я Тёма! Успешно работаю фрилансером в сфере видеопроизводства уже более 5-ти лет. Начинал со свадеб 7 лет назад, затем через 2 года переехал в Киев и начал принимать участие в съёмках клипов, фильмов, сериалов и так до сегодня. Был оператором на сериале "Папаньки", "Джованни", полнометражные фильмы "Скажене весілля", "Скажене весілля 2".

Смонтировал сотни выпусков кулинарных шоу, передач, клипов и т.д.

На данный момент продолжаю заниматься своим любимым делом, но так как перерывы между сменами бывают достаточно длинные, готов браться и за другую работу в своей сфере.

Работаю с такими программами:

- Premiere

- After Effects

- Photoshop

Вот несколько примеров моих работ, которые я снимал и монтировал:

https://www.youtube.com/watch?v=TRUR1JOcORI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dfhfg61j4dY&t=1s