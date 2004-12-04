turntsnaco

Михаил Данелия turntsnaco

 
19 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Молодой художник/аниматор. Обучаюсь в Колледже ВГИК. Готов рисовать почти всё, кроме NSFW.

Молодой художник/аниматор. Обучаюсь в Колледже ВГИК. Готов рисовать почти всё, кроме NSFW.

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