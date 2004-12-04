Молодой художник/аниматор. Обучаюсь в Колледже ВГИК. Готов рисовать почти всё, кроме NSFW.
Молодой художник/аниматор. Обучаюсь в Колледже ВГИК. Готов рисовать почти всё, кроме NSFW.
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Портфолио
- Цветная Любовь69 просмотров
- Overwatch Faces46 просмотров
- Простые, смешные рисунки36 просмотров
- Розы37 просмотров
- Иллюстрации по физике.47 просмотров
- Dr. Marker38 просмотров
- День Рождения37 просмотров
- Fox at work32 просмотра
- Dark Souls III28 просмотров
- Иконка Twitch47 просмотров
- Sailor Moon Redraw37 просмотров
- Без Названия29 просмотров